Universitario de Deportes anunció en la mañana del martes al uruguayo Gregorio Pérez como su nuevo técnico para la temporada 2020. El reconocido estratega ya se prepara para llegar a Lima y conocer a sus futuros pupilos.

“Para mí es un orgullo poder llegar a un club tan grande como Universitario, con una rica historia. Se podrán imaginar que estoy muy contento, muy feliz”, dijo al programa ‘Hora Punta’ de Radio Ovación.

Asimismo, el técnico charrúa ya se encuentra preparando las maletas para su llegada a Lima. “Estaré viajando en estos días para finiquitar detalles, no solo de la contratación, sino conocer a la gente del club y planificar el trabajo para lo que se viene”, declaró.

Cabe recordar que el cuadro crema tendrá su aparición en un torneo internacional a comienzos del año siguiente. Universitario competirá en la primera fase de la Copa Libertadores de América y esperan superar esta instancia de la mano del técnico uruguayo.

“Estoy muy feliz, muy contento. Soy consciente de la importancia, de la idiosincrasia del club. Es un grande reconocido dentro y fuera del país. Vamos con mucha ilusión. Ojalá podamos estar a la altura y darle la alegría que esa gente se merece”, declaró.

Con la llegada del nuevo técnico, por supuesto, viene la planificación de los contratos para la temporada y la preparación del trabajo del equipo. En referencia a ello, el uruguayo dijo lo siguiente.

“Se podrán imaginar la cantidad de jugadores que ya me están ofreciendo, pero hay que tener paciencia. Sabemos las limitaciones que hay para contratar. Va a haber tiempo para conversar sobre estos temas. No me quiero adelantar. Prefiero estar allá con más tranquilidad”.

Con referencia a los jugadores que terminaron su contrato con Universitario, como el defensa Alberto Rodríguez, el nuevo técnico crema espera llegar primero al Perú para definir la continuidad de sus jugadores.

“Yo no quiero adelantar detalles porque estoy arreglando el viaje. […] Estoy en conocimiento que finaliza el contrato del señor Rodríguez. A mí me interesaría conversar con él y con algún otro futbolista también, pero no puedo dar detalles hasta que no llegue y tenga un conocimiento más profundo”, indicó.