El tricampeonato de Universitario sigue generando reacciones y esta vez fue el exentrenador del club, Gregorio Pérez, quien se rindió ante el histórico logro deportivo de la institución centenaria.
En diálogo con Radio Ovación, felicitó al plantel crema que se coronó campeón, tras ganar el Torneo Clausura en Tarma ante ADT.
“Quiero confundirme en un abrazo con toda la familia crema, felicitaciones a los jugadores, cuerpo técnico, a los dirigentes, que llevan impecablemente el club adelante, en conjunto con todos los que trabajan en la institución”, dijo Pérez.
“Es una gran alegría, una nueva conquista, que está acorde con la historia de este gran club. Ha sido una felicidad muy grande por el afecto y el cariño que, junto a mi familia, le tenemos al club. Disfruten como se lo merecen”, agregó el entrenador uruguayo.
Como se recuerda, Gregorio Pérez llegó en 2021 a Lima para dirigir al plantel crema, pero por temas de salud dejó el cargo.
Universitario se medirá este viernes ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental y recibirá el trofeo de campeón ante miles de hinchas.
