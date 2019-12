“Queremos comenzar antes de Navidad porque tenemos muy poco tiempo. La quincena de enero es la fase previa de la Copa Libertadores y debemos llegar de la mejor manera. Ya coordiné eso con Jean Ferrari. Los jugadores ya han tenido bastante tiempo para descansar”, me dice Gregorio Pérez mientras deja pasar una de las últimas tardes que pasará en Montevideo. Con esta primera declaración, el flamante técnico de la 'U' confirma que su primera regla será exigir al máximo en cada entrenamiento. La Navidad en Ate se vivirá como un día del trabajo.

Gregorio Pérez fue tetracampeón con Peñarol. (Foto: AFP)

- ¿Cómo decidió esta primera medida de adelantar la pretemporada con la U?

Para empezar estoy muy agradecido y con todo el entusiasmo para emprender este lindo desafío con un club como Universitario de Deportes. La fecha es una propuesta mía al recibir el cronograma de torneos que me entregó el señor Ferrari. Y la Copa Libertadores nos adelanta todo. En el fútbol los tiempos son muy cortos. Ya el tiempo de descanso ha sido suficiente.

- ¿Sabe que le está tocando dirigir a un plantel bastante joven?

Lo sé, pero también conozco a jugadores que han tenido experiencia de selección. Está el arquero (Carvallo), el lateral (Corzo) y el defensa central (Rodríguez). Pero no quiero excederme en mencionar nombres puntuales, debido a que la prioridad es que me encuentre con el plantel y tenga un mejor diagnóstico. De hecho, la juventud en el plantel también puede ser una de nuestras primeras armas, pero no debemos perder a los chicos de experiencia.

- Entonces sí tiene un conocimiento preliminar de los hombres que va a dirigir...

Claro que sí, aquí en Uruguay a veces pasan partidos del fútbol peruano y siempre los veo. Además cuento en mi comando técnico con un hombre como Edgardo Adinolfi, quien ya ha trabajado en Perú (fue asistente de Guillermo Sanguinetti en Alianza Lima).

Gregorio Pérez es conocido por haber formado parte del Segundo Quinquenio de Peñarol, en la década de los 90'. (Foto: Radio Uruguay)

- ¿Piensa en modificar mucho al grupo que le toca dirigir?

La prioridad en el club la tendrán los jugadores que están dentro del plantel. Ya después del primer día de entrenamiento vamos a ver qué necesidades tiene el equipo. Tengo que manejar eso con calma, desde que se oficializó que soy técnico de la U me han llamado muchas personas para ofrecer futbolistas.

- ¿Le han contado sobre el proyecto de menores que quiere emprender Universitario y reflorar sus canteras?

Mi consigna es apoyar en todo y respaldar a los profesionales que se encarguen de eso en la U. Las fuerzas básicas son el mejor impulso para mejorar la economía de cualquier club. Todos los clubes de Sudamérica necesitan sostenerse con traspasos. No podemos perder de vista el futuro del equipo. Queremos ser un apoyo en eso de todas maneras.

- ¿Cuál es el principal legado que ha dejado el Maestro Tabárez en su carrera?

Nosotros comenzamos juntos en esto de la dirección técnica, tenemos casi la misma edad. Lo de la selección uruguaya fue una situación particular. Trabajamos juntos dos años. A él lo contrataron para la Copa América de 1989 y para las Eliminatorias a Italia, pero no pudo asumir de inmediato porque aún estaba dirigiendo al Deportivo Cali. Yo me encargué un tiempo del equipo y después fui su asistente técnico. Vivimos una linda experiencia. Después del Mundial él se fue a Boca Juniors y yo a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

- Usted nació en Maldonado, al igual que Jorge Cazulo, un jugador que ha hecho una larga carrera aquí en Sporting Cristal. ¿Se ha comunicado con él para que le dé su impresión sobre el fútbol peruano?

A Jorge lo tuve como jugador en Peñarol y también a Cristian Palacios. Tuve a Revoredo en Paraguay. Sobre Cazulo no descubro nada nuevo si digo que es un gran profesional y una gran persona. Me pone muy contento todo el reconocimiento que tiene en el fútbol peruano.

- ¿Ya se ha comunicado con Pablo Bengoechea? Va a enfrentar a uno de los jugadores que más tiempo dirigió en su carrera.

He preferido no llamarlo aún, porque él está muy cerca de una definición con Cristal. Es mejor no molestar, pero de todas maneras vamos a conversar. Eso sí, cuando nos toque enfrentarnos serán 90 minutos de mucha rivalidad y después retomaremos el afecto de siempre.

- ¿Qué opina del debate sobre “el juego uruguayo”? Con el profesor Bengoechea hubo mucha polémica en ese aspecto.

Sobre los debates que ha estado Pablo prefiero no opinar. Solo puedo decir que Uruguay es un país chico, que ha ganado muchas cosas grandes.

- ¿Pero esta U va a jugar a la uruguaya?

Aún no he entrenado con la U, quiero ver las características de los jugadores. A partir de allí comienza a asentarse un estilo. Todo está relacionado a las condiciones de los jugadores.

- ¿En algún otro momento lo llamaron otros clubes del fútbol peruano?

Sí, hace muchos años me llamaron de Cristal y de Alianza Lima. El último equipo peruano que me llamó fue Melgar, eso pasó en el 2016, antes que vaya al Independiente de Santa Fe.