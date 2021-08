Conforme a los criterios de Saber más

Hace pocos días la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) nombró a Jean Ferrari Chiabra como administrador provisional de Universitario de Deportes, conforme a lo establecido por la Ley N° 31279. No obstante, para Gremco esa designación tiene las horas contadas.

La citada normativa fue aprobada por el Congreso anterior mediante la vía de la insistencia y dejó en suspenso, de manera provisional, los procedimientos concursales de los clubes de fútbol profesional bajo proceso especial u ordinario.

Además, se suspendieron las convocatorias, realización y ejecución de acuerdos de las juntas de acreedores de los clubes concursados, así como el ejercicio y facultades de las administraciones concursales que se encuentran actualmente designadas. Asimismo, la ley prohibió la enajenación de los activos tangibles e intangibles de los clubes sometidos a concurso.

Los clubes de la Premier League, Serie A y LaLiga española no cederán jugadores para las próximas tres jornadas de eliminatorias y los rivales de Perú quedarán sin algunas figuras. Conoce quiénes son.

Esto quería decir que el exadministrador de Universitario, Luis Sierralta, quien fue designado por Gremco, tenía que dejar el cargo. Además, la constructora ya no tenía injerencia en las decisiones administrativas en el club. A ello se añade que el saliente administrador publicó que iban a trabajar en el traspaso del club. Sin embargo, las acciones legales que la empresa tomará indican un camino distinto.

“Nosotros vamos a actuar con todo el peso de la ley contra el señor Ferrari, contra los funcionarios de la Sunat que se han prestado a este juego, contra los congresistas que promovieron esa ley. Muy al margen de que esa ley caduca el día martes. Porque el día martes se cumplen los 45 días que se establece para determinadas cosas y que se han cumplido ni una”, declaró José Gamarra, representante legal de Gremco, a El Comercio.

“Los plazos están establecidos en la misma ley. Y cualquier persona con dos dedos de frente sabe que para modificar una ley se necesita otra ley. Yo no creo que de acá al martes consigan otra ley. El día martes esa ley caduca y luego todo se tendría que reactivar”, añadió.

Gamarra tiene claro que esta ley vence el día martes, a pesar de que Indecopi emitió una resolución el viernes pasado suspendiendo el concurso aplicando la Ley N° 31279. La posición del representante legal de Gremco es que la normativa ya no tendría valor y todo tendría que volver a la normalidad.

Jean Ferrari fue elegido como el nuevo administrador provisional de Universitario de Deportes. (Foto: GEC)

“Tiene que haber un acto de transferencia como ocurre en cualquier sitio. Nosotros en el 2019, en junta acordamos tres días para que los Leguía entreguen el cargo. Indecopi emitió una resolución donde decía que era muy pocos días. Es todo un proceso el cambio de administración. No se puede entregar como si nada el club”, agregó Gamarra.

Luego agregó que no cree que Luis Sierralta entregue rápido la administración porque antes se tiene que pasar por un inventario que demora algunos días. Gamarra explica que ya hubo una mala experiencia entregando y recibiendo la administración del club. Pero siempre deja en claro que no alcanzaría el tiempo porque el nombramiento de Jean Ferrari tiene los días contados.

“Lo que nosotros vamos hacer es poner una denuncia porque acá resulta que una persona ha tramitado una ley en el Congreso para que luego lo nombren en la Sunat. Lo que acá está en juego es la legalidad, el respeto por el derecho de las personas. Hacen ver como si fuese un pecado que a uno la ‘U’ le deba. Y no solo hablo a título de Gremco. Con esta ley se ha perjudicado el pago a los acreedores laborales”, dijo el abogado.

SUNAT designó a los administradores de Universitario de Deportes y Sport Boys.

- ¿HAY PLAN DE REESTRUCTURACIÓN? –

“Hay un plan de restructuración aprobado el 23 de febrero del 2017 que se estaba ejecutando. Y en ese plan de reestructuración. Pese a que la ley solo obliga a destinar cuando menos el 30% de los ingresos de lo que se obtenga producto del plan a los acreedores laborales, nosotros con ellos acordamos que iban a cobrar al 100% no solo sus remuneraciones impagas, también sus AFP”, de esta manera se refirió Gamarra sobre el plan de la ‘U’.

Según el abogado de Gremco, se estableció en ese plan que se pagarían las deudas mediante la gestión de activos. Eso implicaba que los ingresos corrientes del club estaban blindados para que funcione la ‘U’ como institución deportiva.

Además, dijo que se buscó mejorar la calidad de los inmuebles del club, sin el Monumental y una parte de Campo Mar que también está protegido. Lograron el cambió de zonificación y está en trámite la habilitación urbana. El siguiente paso era la comercialización de los predios del club.

Denuncias. Gremco ya denunció a la jueza que aprobó la medida cautelar por prevaricato, a los abogados de Sunat y a otras personas por el presunto delito de organización criminal, dijo José Gamarra. (Foto: Manuel Melgar)

“Yo escucho discursos como que la ‘U’ no se toca. Un proceso concursal es para pagar las deudas. Y eso es lo que se ha estado haciendo durante todo el tiempo que Gremco estuvo presidiendo la Junta de Acreedores. Nos dicen que tuvimos malos manejos, pero eso es falso y la prueba de eso es que nos han investigado y no han encontrado nada”, sostuvo Gamarra.

TE PUEDE INTERESAR | Jean Ferrari designado administrador de Universitario de Deportes por la SUNAT

A la pregunta sobre las declaraciones de Sonia Alva, exadministradora de Universitario, a El Comercio sobre un supuesto interés de los acreedores en no avanzar con la reestructuración de la institución, Gamarra afirmó que Gremco no tenía nada que ver con eso.

“La señora Sonia Alva presentó una propuesta de plan y nosotros la apoyamos en la junta. Y el que dijo que no iba a aprobar ninguna modificación al plan para otorgarle un plazo adicional fue la Sunat. Ella no lo ha querido decir con nombre propio”, explicó el representante de la firma constructora.

De acuerdo con su plan de reestructuración, Universitario de Deportes tiene un deuda que bordea los US$152 millones. (Foto: Dante Piaggio/El Comercio)

-PARTE DEPORTIVA-

José Gamarra argumentó que durante el tiempo que Gremco presidió la junta de acreedores, Universitario intentó convertirse en un club modelo. Se mejoró la infraestructura de Campo Mar. El primer equipo, la reserva y el fútbol femenino tienen entre 11 a 10 canchas disponibles en buen estado. Según indica el representante de la empresa, el primer equipo tiene camerinos de primer nivel, gimnasio bien equipado, no le falta nada. Además, eran responsables con las contrataciones.

Independientemente de tales afirmaciones, diversos sectores dudan sobre el rol de Roberto Martínez en la gestión del club crema. La crítica se centra en la presencia del exjugador en una institución que busca ahorrar dinero con urgencia. ¿Qué hacía o qué rol cumplía Martínez en Universitario?

“Roberto Martínez no fue gerente deportivo del club. Él veía temas de imagen y asesorías en materia deportiva. Hace un muy buen trabajo. Además, es una persona identificada con la ‘U’ y estamos contentos con lo que hace”, respondió Gamarra.

El abogado también fue consultado acerca de la salida de Ángel Comizzo y sobre qué tan cierto era si esta generaba pérdidas millonarias en el club. Gamarra respondió que todo se dio sin ningún problema “en las condiciones que establece el contrato”.

El representante legal de Gremco no quiso dejar pasar la oportunidad de responder a las declaraciones de Gregorio Pérez. El extécnico de Universitario le dijo a El Comercio que Gremco no lo dejó volver al club. Es más, aseguró que ya tenían técnico de reemplazo cuando ellos llegaron.

“El señor Pérez declara por puro populismo. Si revisan las leyes del estado de emergencia en ese momento claramente prohibía hacer trabajo presencial a personas en riesgo. Y hasta donde se sabe, el señor Gregorio Pérez tiene más de 65 años. Según las disposiciones reglamentarias que dictó el Gobierno se tenía que tener la autorización de un médico ocupacional y este mismo tenía que tener la responsabilidad de vigilarlo permanentemente. El médico del club dio un informé claro donde aseguró que no iba a asumir esa responsabilidad en medio de una pandemia con un virus contagioso. Habría que recordarle al señor cuando el club le dijo amistosamente para encontrar una salida, exigía el pago de 6 meses para irse. Además, durante la pandemia cuando todo estaba parado, él cobraba puntual su suelo. Eso no dice porque no le conviene”, dijo Gamarra.

Sobre la posible llegada de Martín Palermo, Gamarra afirmó que no había nada cerrado con nadie. Tampoco desmintió que la administración de Sierralata haya hablado con gente del técnico argentino.

“Traer en este momento un técnico a la ‘U’ cuando el presupuesto está cerrado, es generarle más gastos al club. Es atentar con la economía del club. La idea es quedarse hasta fin de año si es posible con el comando técnico interino porque la ‘U’ no puede pagar más”, finalizó el abogado de Gremco.

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

LaLiga, Premier League y la Serie A decidieron apoyar a sus clubes para no ceder a jugadores en Eliminatorias de Conmebol. Uruguay y Brasil quedaría sin figuras ante Perú.