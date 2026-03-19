Sporting Cristal logró clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras dejar en el camino a 2 de Mayo en la Fase 2 y Carabobo en la Fase 3.

Este jueves 19 de marzo, el conjunto ‘celeste’ pudo conocer a sus futuros rivales en el sorteo que se llevó a cabo en Paraguay.

El conjunto ‘rimense’ conforma el Grupo F junto a Palmeiras (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay) y Juniors (Colombia)

Grupo de Sporting Cristal

Grupo F: