Sporting Cristal logró clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras dejar en el camino a 2 de Mayo en la Fase 2 y Carabobo en la Fase 3.
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Este jueves 19 de marzo, el conjunto ‘celeste’ pudo conocer a sus futuros rivales en el sorteo que se llevó a cabo en Paraguay.
El conjunto ‘rimense’ conforma el Grupo F junto a Palmeiras (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay) y Juniors (Colombia)
Grupo de Sporting Cristal
Grupo F:
- Palmeiras
- Cerro Porteño
- Juniors
- Sporting Cristal
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