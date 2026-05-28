Grupo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores: partidos y resultados para clasificar a octavos.

La última fecha del Grupo F de la Copa Libertadores se juega este jueves con dos partidos decisivos: Sporting Cristal visitará a Cerro Porteño en el estadio La Nueva Olla, mientras que Palmeiras enfrentará a Junior de local. Los celestes llegan con opciones de clasificar a octavos de final y buscarán una victoria que les permita seguir en competencia internacional.

Enfocado y decidido a sumar, Cristal va por un buen resultado a Asunción. Sin embargo, su situación es complicada. Los rimenses no dependen de sí mismos y eso podría perjudicarlos en su objetivo por meterse entre los 16 mejores de la Copa Libertadores.

Rivales de Sporting Cristal

Sporting Cristal compite en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026 tras integrar el bombo 3 en el sorteo de Conmebol. Los celestes llegaron a la última fecha de la fase de grupos con opciones de clasificación a octavos de final.

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior

Grupo de Sporting Cristal EN VIVO

Posición Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1º Cerro Porteño 5 3 1 1 4 2 2 10 2º Palmeiras 5 2 2 1 6 4 2 8 3º Sporting Cristal 5 2 0 3 6 7 -1 6 4º Junior 5 1 1 3 4 7 -3 4

Los dos primeros del Grupo F clasifican a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El tercer lugar jugará los playoffs de la Copa Sudamericana, mientras que el cuarto lugar quedará eliminado de toda competencia internacional.

Partidos de la fecha 6 del Grupo F

17:00 PM | Cerro Porteño vs Sporting Cristal | La Nueva Olla

17:00 PM | Palmeiras vs Junior | Allianz Parque

Resultados que necesita Sporting Cristal para clasificar

Sporting Cristal no depende de sí mismo para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El equipo de Zé Ricardo necesita ganarle hoy a Cerro Porteño en Asunción y esperar que Palmeiras pierda para asegurar su pase a la siguiente ronda.

Si los celestes consiguen la victoria, llegarán a 9 puntos y superarán al cuadro brasileño en la tabla del Grupo F en el segundo lugar. Con eso, clasificarán directamente a octavos sin importar otros resultados.

En cambio:

Si Cristal empata, quedará eliminado de la Libertadores y tendría que esperar otros resultados para saber si pasa a Sudamericana.

Si pierde, quedará fuera de toda chance de octavos y podría incluso terminar último del grupo.

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