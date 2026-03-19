Universitario de Deportes se alista para competir nuevamente en la Copa Libertadores 2026. Este miércoles 19 de marzo se realizó el sorteo de la fase de grupos, y los ‘cremas’ pudieron conocer a sus rivales.

La ‘U’ conforma el Grupo B junto a Nacional (Uruguay), Coquimbo Unido (Chile) y Deportes Tolima (Colombia).

Los dirigidos por Javier Rabanal tendrá que enfrentar a estos duros rivales en duelos de ida y vuelta, en busca de superar el rendimiento del año pasado con su clasificación a octavos de final.

Grupo de Universitario de Deportes

Grupo B: