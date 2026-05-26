La última fecha del Grupo B de la Copa Libertadores se juega este martes con dos partidos decisivos: Universitario recibirá a Deportes Tolima en el estadio Monumental, mientras que Nacional enfrentará a Coquimbo Unido. Los cremas llegan con opciones de clasificar a octavos de final y buscarán una victoria que les permita seguir en competencia internacional.

Enfocado y decidido a sumar de local, Universitario depende de sí mismo para avanzar de fase. Una victoria les permite asegurar el segundo lugar y meterse entre los 16 mejores. No obstante, un resultado adverso, podría incluso quedarse fuera de todo.

Rivales de Universitario de Deportes

Universitario compite en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 tras integrar el bombo 2 en el sorteo de Conmebol. Los cremas llegaron a la última fecha de la fase de grupos con opciones de clasificación a octavos de final.

Coquimbo Unido

Deportes Tolima

Nacional

Grupo de Universitario EN VIVO

Posición Equipos PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1º Coquimbo Unido 5 3 1 1 8 5 3 10 2º Deportes Tolima 5 2 1 2 7 6 1 7 3º Universitario 5 1 2 2 5 6 -1 5 4º Nacional 5 1 2 2 6 9 -3 5

Los dos primeros del Grupo B clasifican a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El tercer lugar jugará los playoffs de la Copa Sudamericana, mientras que el cuarto lugar quedará eliminado de toda competencia internacional.

Partidos de la fecha 6 del Grupo B

19:30 PM | Universitario vs Deportes Tolima | Estadio Monumental

19:30 PM | Nacional vs Coquimbo Unido | Gran Parque Central

Resultados que necesita Universitario para clasificar

Universitario depende de sí mismo para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. La ‘U’ necesita ganarle hoy a Deportes Tolima en el Monumental para asegurar su pase a la siguiente ronda.

Si los cremas consiguen la victoria, llegarán a 8 puntos y superarán al cuadro colombiano en la tabla del Grupo B. Con eso, clasificarán directamente a octavos sin importar otros resultados.

En cambio:

Si Universitario empata, quedará eliminado de la Libertadores y tendría que esperar otros resultados para saber si pasa a Sudamericana.

Si pierde, quedará fuera de toda chance de octavos y podría incluso terminar último del grupo.

Además, desde esta edición el primer criterio de desempate ya no es la diferencia de goles, sino los enfrentamientos directos entre equipos empatados en puntos.

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