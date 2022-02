Conforme a los criterios de Saber más

Hace casi 15 años, en Odesa, tres peruanos podían pasearse sin temor a un conflicto o al menos así lo sentían ellos. Para el 2008, Paolo de la Haza, José Carlos Fernández y Édgar Villamarín llegaron a Ucrania para jugar por el Chornomorets. La experiencia futbolística no fue tanta como la de vivir en un país totalmente distinto al Perú y José Carlos nos cuenta de cómo pasó ese año que le tocó estar en territorio que hoy vive la Guerra Rusia-Ucrania.

En el 2008 había conflictos políticos y se detuvo el crecimiento económico del país, pero el mundo del fútbol en Ucrania se preparaba para se sede de la Eurocopa cuatro años despúes. En ese contexto, los peruanos aterrizaron en Odesa.

—Hoy, con todo lo que está pasando, ¿qué significa Ucrania para ti?

—Un lugar donde viví, donde pasé cosas buenas, cosas malas. Conocí gente buena con los sudamericanos y el traductor. Una decisión que tomé en mi vida de la cual no me arrepiento.

—¿Cómo fue vivir en Ucrania, un país tan distinto a la cultura peruana?

—Era raro, es otra cultura. El idioma, el no entender y no hacerte entender ya es complicado. Pero en el fútbol sabemos que uno va de un lado para el otro, por eso dentro del plantel no había esa distancia marcada. Cuando salías a la calle era evidente que éramos extranjeros y el idioma no era fácil entender ni ellos ponían mucho de su parte para hacerse entender. Nunca tuvimos problemas, nunca nos hicieron sentir mal, pero si tomábamos un taxi y no sabíamos explicar, ellos no tenían la paciencia para intentar entenderlos.

—El trato no era malo, pero no los hacían sentir parte de... ¿Es así?

—En el equipo siempre nos recibieron bien. El tema era la gente del día a día no podía mucho de su parte de hacerte sentir bien. Era como que si no me entiendes mala suerte y averigua tu cómo te haces entender.

—¿Se sentía algún aire de conflicto donde vivián?

—No, a nosotros nos tocó vivir una etapa muy bonita porque estaban en la preparación de la Eurocopa que organizaron con Polonia. Nunca se sintió tensión ni nada relacionado a una guerra o a un conflicto.

—¿Y cuándo viajaban a otras ciudades?

—No, para nada. Nunca nos advirtieron, nunca lo sentimos, para nada.

Futbolistas peruanos en Ucrania y Rusia

—¿Dejaste algún vínculo en Ucrania? ¿Amigos?

—Muy difícil. Mantuvimos contacto hasta unos años después con el traductor que era ucraniano, pero hace mucho que no tengo contacto con él. Era difícil establecer relaciones más allá de las canchas.

—¿Y cómo era el trato con el traductor?

—Era un ucraniano que había vivido en Argentina. Teníamos una muy buena relación con él, siempre estaba dispuesto a ayudarnos a los sudamericanos que estábamos en ese entonces. Su trabajo era 24/7 porque había chicos que tenían su familia y él siempre estaba dispuesto a ayudar. Se llamaba Kirin, pero no recuerdo su apellido. Él tenía una buena relación con nosotros, más allá que era su trabajo.

—¿Qué fue lo más fuerte que te tocó vivir?

—Lo que más te afectaba era el frio. Yo llegué en enero y un frío que nunca había vivido. Era estar a -18 grados. Eso era lo que más te choca. En el fútbol era todo parecido, la rutina, las comidas. Tienen otras costumbres, pero lo que más me costó fue el frío.

—Y ahí se fortaleció la relación entre peruanos, sobre todo con Villamarín.

—Soy padrino de su segunda hija. Habíamos compartido en Cienciano y después nos tocó estar allá con él y con Paolo también, que eraos los tres peruanos. Siempre estábamos juntos. Después nos tocó estar cuatro años en Alianza juntos y nos hicimos muy amigos. De hecho, estar tanto tiempo, nos familiarizamos.

—¿Qué significó vivir en Ucrania?

—Para mí fue una experiencia linda, distinta. No es una de las primeras opciones que tienes para visitar, pero sí me gustó conocer un país distinto, una sociedad distinta. P oca gente puede llegar ahí y es bonito tener esa experiencia porque te abre la cabeza al conocer otro tipo de sociedad.

—¿Pudiste conocer más del país, de las ciudades?

—Sí, la esposa de Paolo de la Haza era muy de averiguar todo del país y qué cosas había para visitar cerca. Teníamos días libres y nos decía: “hoy toca conocer esto”, y nos íbamos a conocer alguna fortaleza, algún castillo antiguo. Nos fuimos a Kiev.

José Carlos en una de sus visitas turísticas. (Cortesía José Carlos Fernández)

—¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

—Me gustó mucho que teníamos el mar cerca, que pudimos ir en la primavera. Nos fuimos al puerto de Odesa, a Kiev, que era la capital que era más cosmopolita. Las visitas eran guiadas, pero eran en ruso. Además, en ese tiempo no había mucho uso de internet. Me compré un libro con algo en español o inglés, pero no había mucha información tan detallada.

—¿Eso te ayudó luego a decidir sobre qué ofertas del extranjero poder aceptar?

—Sí y no, porque esa fue la primera vez que me iba al extranjero y con toda la emoción fui sin averiguar mucho del país, de la situación del equipo. Más que nada la experiencia de ir me ayudó a tener precauciones a la hora de decidir a dónde ir. No quiere decir que me haya arrepentido, todo lo contrario. La pasé bien, el club era de primera en instalaciones, el trato era de primera. Me hubiera gustado ir sabiendo un poco más de cómo era vivir allá.

La noche del miércoles, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó lanzar una intervención militar especial sobre Ucrania. En el siguiente video te explicamos cuál fue el detonante para que la crisis entre ambos países escale hasta el punto de una ofensiva armada que viene dejando al menos 50 muertos.

—Odesa hoy es uno de los lugares donde se centra la guerra.

—Ese puerto de Odessa también ocupó un lugar importante en la Segunda Guerra Mundial.

—¿Cómo sigues la guerra entre Rusia y Ucrania?

— Ahora me he interesado en eso porque uno le agarra cariño a donde vivió . En el 2014 no lo sentí tanto [Guerra de Crimea], pero ahora así estoy tratando de seguir todo. Lo tomo con pena, porque en una guerra muere mucha gente inocente, se destruyen ciudades. Es absurdo que hoy por hoy no se pueda sentar a conversar a resolver problemas y a veces por ego de poder y otras cosas que no son importantes para la vida en sí, se tengan que sacrificar tantas vidas.

—Además, siempre queda eso de querer regresar al lugar donde se fue feliz

—Sería lindo poder regresar como turista, conocer, ver en qué cambió. Visitar las instalaciones del club… bueno. Esperemos que esto dure poco y se pueda solucionar rápido. Ahora empieza la guerra de egos y ver quien cede primero.

—¿Cuánto suman que las voces del fútbol se expresen contra el conflicto?

— No sé si se pueda hacer algo, pero sí levantar una voz de protesta y hacer sentir que queremos la paz en el mundo. De hecho, algunos jugadores ucranianos han levantado su voz de protesta en las redes sociales, hemos visto lo que ha hecho el Schalke que ha retirado el logo de Gazprom de su camiseta, ahora la final de la Champions ya no será en St. Petersburgo. Entonces, desde ese punto sí se puede ver que queremos la paz en el mundo.

—Muchas veces se ha frivolizado el fútbol por esto de las reglas de nada de política ni religión en el fútbol

—Pero una cosa es la FIFA y otra es los jugadores en sus redes sociales. En los últimos tiempos, por la pandemia y el racismo, los futbolistas siempre han hecho sentir su voz de protesta. Esto ha empezado en Ucrania y Dios no quiera llegue a mayores y empiece una Tercera Guerra Mundial y ahí si se ven afectados todos de una y otra forma.

Pese a semanas de esfuerzos diplomáticos, Rusia lanzó en la madrugada del 24 de febrero una operación militar a gran escala contra Ucrania. Los aliados occidentales de Kiev han prometido responder con dureza a la invasión.