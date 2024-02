Hay momentos en los que parece que Paolo Guerrero viviera en constante negación. Es, probablemente, el mejor ‘9′ peruano de la historia. Su influencia con la selección solo puede producir interminables cadenas de agradecimiento. Sin embargo, con 40 años, a pesar de su vigencia internacional, es surreal imaginar que su teléfono había colapsado de llamadas en los últimos días. Ya no es el delantero que le anotó al Chelsea en la final del Mundial de Clubes ni el doble goleador en las Copas América del 2011 y 2015. Tampoco el treintañero que honró su apellido al liderar la feliz travesía rumbo a Rusia 2018. Eso es lo primero que debió entender Paolo, no escuchar a su entorno de aduladores y, con dosis de autocrítica, aceptar que fichar por la Universidad César Vallejo era quizá la apuesta más acertada para prolongar su leyenda.

Hay un detalle extra que se ha mencionado poco: Paolo es más un atacante de selección. Ni en su mejor momento fue el ‘9′ que lideraba los mercados de pases. Y esto mejor lo acompañamos de estadísticas antes que se moleste el hijo de Doña Peta. En casi 20 años en equipos de Primera División, Guerrero ha sumado un promedio de 10 tantos por temporada. Podemos aliviar esta data reconociendo que el ‘Depreador’ pasó más de dos años sin jugar entre lesiones y la sanción FIFA por dopaje. Igual el registro está muy lejos de ser abrumador.

Goles claves por supuesto que ha sumado sin descanso. Las jugadas para hacer un documental de varios minutos con sus festejos más emotivos alcanzan y sobran. Lo que faltó y lo que algunos clubes buscan es la consistencia en el día a día. Paolo Guerrero hoy no es un delantero salvavidas, es un ‘9′ que más que nunca necesita un plantel rico en talento y desgaste físico para respaldarse. Esa visión la tuvo el técnico de LDU, Luis Zubeldía, cuando llamó a Paolo. Tenía al equipo armado, con atacantes incluidos, pero precisaba de un aporte de jerarquía cuando el gol demoraba en llegar.

Ese mismo razonamiento condujo la negociación entre la UCV y Guerrero. El cuadro poeta, ante Alianza Lima, dejó la sensación que podrá competir por lo menos entre los cinco mejores de la tabla de la liga local. Tiene a un entrenador acostumbrado a disputar fases finales como Roberto Mosquera y un plantel con largo kilometraje. Paolo, insisto, no llega a salvar sino a complementar.

Paolo Guerrero viene de ser campeón de la Copa Sudamericana con LDU de Quito. (Foto: Agencias)

A todo eso hay que sumarle que el goleador histórico de la selección será un avión mediático para un club con antena fría. El marketing social, las taquillas, los acuerdos comerciales, todos se multiplicarán por dos o tres con Guerrero mudándose al Mansiche. Allí está el reto de la vigencia: seguir sumando goles, que crezcan los likes del equipo, que todos ganen en tienda trujillana y que Jorge Fossati pueda mirar de cerca al todavía suplente directo de Gianluca Lapadula en la bicolor. Hay motivos para seguir peleando, Paolo. Si hay un verso de Vallejo que debería repetirse el veterano Guerrero es: “Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir”. Ha transitado por las felicidades imposibles y por los días peores. Paolo Guerrero carga en su equipaje todas las emociones, sin embargo todavía no está cansado. Prefiere alimentarse con el misterio de los días nuevos. Es un optimista del fútbol que no se quiere ir.