Resumen

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Revisa dónde ver en vivo los partidos de Universitario, Cusco FC, Sporting Cristal, Alianza Atlético y Cienciano por Copa Libertadores y Sudamericana.(Foto: Sporting Cristal / LFP)
Revisa dónde ver en vivo los partidos de Universitario, Cusco FC, Sporting Cristal, Alianza Atlético y Cienciano por Copa Libertadores y Sudamericana.(Foto: Sporting Cristal / LFP)
Por Redacción EC

La semana internacional arranca el martes 7 de abril con doble presencia peruana. A las 9:00 p.m., Alianza Atlético se enfrenta a Tigre por la Copa Sudamericana con transmisión de DirecTV. En simultáneo, Universitario de Deportes recibe a Tolima por la Copa Libertadores, duelo que será televisado por ESPN y vía streaming en Disney+ Premium.

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