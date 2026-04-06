La semana internacional arranca el martes 7 de abril con doble presencia peruana. A las 9:00 p.m., Alianza Atlético se enfrenta a Tigre por la Copa Sudamericana con transmisión de DirecTV. En simultáneo, Universitario de Deportes recibe a Tolima por la Copa Libertadores, duelo que será televisado por ESPN y vía streaming en Disney+ Premium.

El miércoles 8 de abril continúa la acción con dos partidos clave en la Copa Libertadores. Cusco FC se mide ante Flamengo desde las 7:30 p.m., mientras que Sporting Cristal enfrenta a Cerro Porteño a las 9:00 p.m. Ambos encuentros serán transmitidos por ESPN y Disney+ Premium.

Por su parte, el jueves 9 de abril será el turno de Cienciano, que jugará ante Juventud desde las 5:00 p.m. en la Copa Sudamericana. Este compromiso podrá verse a través de la señal de DirecTV, completando así la participación peruana en la semana internacional.

De esta manera, los hinchas tendrán una agenda clara para seguir a sus equipos en la Libertadores y Sudamericana 2026, con partidos distribuidos entre martes y jueves y transmisión en distintas plataformas.