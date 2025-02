El defensor argentino Guillermo Enrique es uno de los refuerzos con más alto rendimiento en este inicio de campaña de Alianza Lima, en el que afronta la segunda fase de la Copa Libertadores.

El ex Banfield de Argentina fue titular el último martes en el triunfo blanquiazul ante Boca Juniors y valora su gran presente.

“Todos mis compañeros me decían que pare de correr, que hice un partidazo y la estoy rompiendo”, dijo Enrique en declaraciones a L1 Max.

“Varios compañeros de otros clubes en lo que he estado me felicitan por el momento que estoy teniendo en Alianza. Me sacrifiqué tanto en muchas cosas para alcanzar este rendimiento y uno lo tiene que seguir puliendo”, añadió el futbolista de 24 años.

El partido de vuelta ante los xeneizes se jugará el próximo martes 25 de febrero desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

El ganador de esta llave se enfrentará al que resulte vencedor de la serie que juegan Deportes Iquique de Chile e Independiente Santa Fe de Colombia, con victoria parcial de 2-1 a favor de los primeros.

