Guillermo Enrique le dijo adiós a Alianza Lima, club con el que disputó toda la temporada 2025. En una entrevista a TV Perú, el lateral argentino rompió su silencio sobre su salida, los casos de indisciplina, el problema con Paolo Guerrero y más.

“Considero que mi paso por Alianza Lima fue muy positivo, ya que pudimos competir tanto en copas internacionales como en la liga. En líneas generales, pienso que realicé un muy buen trabajo en casi todos los partidos y realmente estoy agradecido”, analizó Enrique.

El argentino, además, aseguró que su no continuidad en el cuadro ‘íntimo’ no tiene que ver con temas físicos, sino por decisiones técnicas.

“El tema de la renovación de contrato no tiene que ver con las lesiones. Siempre mostré profesionalismo, haciendo terapia doble. No creo que pase por un tema de lesiones, sino porque el club ha decidido no renovarme y traer jugadores en mi posición”, afirmó.

Asimismo, no dudó en referirse a los casos de indisciplina, tan criticados por la hinchada ‘blanquiazul’.

“En Alianza se habló prácticamente todo el año de esas situaciones, de los videos de jugadores que aparecían en juergas y fiestas. Son cosas que no se podían controlar; era obvio que iban a salir, más aún en Perú”, mencionó.

“Pero, cada jugador sabe lo que hace y cómo debe comportarse profesionalmente dentro y fuera de la cancha; después, es la vida de cada uno. No puedo decir que no tuve actitudes antideportivas, porque también las tuve, pero no participé en esas cosas porque no me gustan las juergas ni nada de esas cosas”, agregó.

“Dios quiera que eso pueda cambiar, y que en el 2026 Alianza Lima sea un club diferente en ese aspecto. Si se pudo controlar o no, claro que se puede frenar, pero cada quien toma sus propias decisiones. En Argentina es distinto: te avisan una, dos, tres veces, y a la cuarta, ya estás afuera”, finalizó.

Por último, se refirió sobre el cruce que tuvo en sus momento con Paolo Guerrero.

“Sí tuvimos un cruce pero no fue así como salieron a exagerar los periodistas, diciendo que nos fuimos a los golpes, que nos peleamos mal. Agrandaron totalmente eso, incluso al siguiente día nos acercamos los dos y hablamos como personas totalmente civilizadas”, confesó.