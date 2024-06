El último lunes, Sporting Cristal presentó a Guillermo Farré como nuevo entrenador del club y, ese mismo días, ofreció una entrevista en la que sentó posición respecto al caso de Martín Távara, quien ha sido relacionado con actos de indisciplina.

Al respecto, el estratega de 43 años remarcó que se trata de un tema que debe ser analizado por el comando técnico que lidera.

“La indisciplina no me gusta, no deja de ser una falta de respeto porque pone en riesgo el proyecto”, dijo en declaraciones a L1 Radio.

“Cuando uno pasa el límite está fallando al colectivo. Vamos a analizar si Martín Távara seguirá en el proyecto”, añadió.

Como se recuerda, trascendió que existió un problema entre Távara y el ex entrenador celeste Enderson Moreira en el cierre del Torneo Apertura.

Y esto habría motivado a que el zurdo mediocampista no sea considerado para el choque en Cajabamba ante Comerciantes Unidos que le pudo dar el campeonato a los celestes.