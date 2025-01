La situación deportiva de Joao Grimaldo está en incertidumbre. No terminó de la mejor manera el 2024 con el Partizan de Belgrado, y aún no se sabe si continuará en el club serbio esta temporada. Ante este panorama, Guillermo Farré, entrenador de Sporting Cristal, se pronunció sobre la posibilidad de que el extremo regrese a La Florida.

“Ojalá se pueda dar, sabemos que Joao está en un club con una situación que no es nada fácil. Si me consultan si me gustaría tenerlo en el equipo, siempre mi respuesta es positiva”, dijo el DT rimense.

Por otro lado, Farré también confirmó que el fichaje de Catriel Cabellos está cerca de concretarse y destacó lo importante que será contar con él en su plantel: “Catriel está en negociaciones, es un jugador que ha llamado la atención de todos los equipos en Perú, y esperamos poder hacer fuerza para ficharlo. Se ha mostrado en la liga local y lo ha hecho muy bien. Los jugadores con doble nacionalidad siempre generan más interés, y es un jugador deseado por todos”.

El 2025 será un año lleno de grandes desafíos para los celestes, pero Farré tiene claro que el principal será conseguir el título nacional, algo que no se logra en tienda bajopontina desde 2020.

“Cristal tiene que salir campeón siempre, es lo que queremos. El campeonato pasado lo buscamos, pero hubo otro equipo que estuvo un poco mejor, dejándonos un sabor amargo. Sin embargo, se trabajó bien, se hicieron las cosas de la mejor manera, se generó una base de jugadores interesantes y estamos ilusionados con lo que viene este año”, sentenció.