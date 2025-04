Sporting Cristal sigue sin sumar puntos, luego de caer goleado el último domingo 4-1 ante UTC, por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto y su entrenador, Guillermo Farré, explicó el resultado desde su posición.

Y es que el argentino decidió alinear a un equipo alterno, para darle descanso a los habituales titulares que viajarán a La Paz para medirse a mitad de semana a Bolívar por la Copa Libertadores.

“Un resultado que no lo esperábamos. Considerábamos oportuno la posibilidad de darle minutos a los jugadores que no lo venían teniendo y no salió de la manera que considerábamos, pero hay que reponerse”, dijo Farré en conferencia de prensa.

“Sabemos cómo es el fútbol. Sin duda de que esto que sucedió hoy es una alerta muy importante para tener en consideración de que Cristal no puede dejar una imagen como la que hemos dejado hoy (domingo), pero es parte de lo que tenemos que corregir a futuro”, añadió.

Así alineó Sporting Cristal

Alejandro Duarte; Jhilmar Lora, Flavio Alcedo, Alejandro Pósito, Leonardo Díaz; Ian Wisdom, Catriel Cabellos, Axel Cabellos; Christofer Gonzáles, Jostin Alarcón y Misael Sosa.

El descontento del hincha celeste es cada vez más evidente y estos malos resultados solo genera que el clima de tensión aumente, sumado al divorcio que existe con la dirigencia liderada por Joel Raffo.