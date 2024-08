Sporting Cristal tiene la gran chance de escalar al primer lugar de la tabla del Torneo Clausura, cuando enfrente este sábado 17 de agosto a Alianza Lima, por la cuarta jornada del Torneo.

Al respecto, Guillermo Farré, ofreció una conferencia de prensa en la que destacó la relevancia de obtener la victoria ante los blanquiazules.

“Todos los partidos los queremos ganar y no hay duda que tendremos la mentalidad para ir a ganar los tres puntos este sábado”, señaló el estratega argentino.

“La verdad que sería necio decir que no es un partido importante. No diría que es crucial porque aún hay un camino que recorrer, pero sí es de importancia porque es ante el puntero, a donde apuntamos llegar. No es un partido más”, agregó.

Por otro lado, se refirió a la evolución de los lesionados Yoshimar Yotún, Leonardo Díaz y Renato Solís.

“Los lesionados han avanzado muchísimo, son jugadores muy importantes en lo futbolístico y lo grupal, y los incorporamos a todo proceso interno que tenemos”, dijo Farré.

Cabe precisar que Alianza Lima no vence a Sporting Cristal desde la final nacional de 2021, cuando se impusieron 1-0 en el duelo de ida con gol de Hernán Barcos.