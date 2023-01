Es por ello, que en Universitario de Deportes decidieron contratar los servicios de la Mosca Tsé Tsé, que será la encargada de encabezar el show musical, mañana sábado 7 de enero del 2023 en la explanada sur del Estadio Monumental a partir de las 11.30 p.m., apenas finalice el partido de presentación ante el Aucas. Una charla con Guillermo Novellis, la voz de esta legendaria agrupación.

—¿Cómo surgió la posibilidad para que cante en la Noche crema?

Nosotros tenemos una tradición muy futbolera en cuanto a nuestras canciones y lo que tengo entendido, es que la hinchada de la ‘U’ canta algunas de nuestras canciones. Seguramente ese ha sido el mayor atractivo para poder participar de la Noche crema.

—¿Es la primera vez que cantará en la presentación de un club de fútbol?

No, no es la primera vez que vamos a tocar en un estadio de fútbol. Lo hemos hecho en Paraguay, hemos festejado algunos campeonatos en Argentina, puesto que nos han contratado Lanús, Banfield. También estuvimos en una Copa Libertadores de Boca Juniors y hemos estado en alguna despedida de la selección previa a los Mundiales. Hemos participado muchas veces en los Estadios, en Pumas, con el Rugby. Siempre tenemos una relación con cánticos para el deporte. Sí es la primera vez en el Perú de cantar en un estadio de fútbol y la ‘U’ es uno de los dos equipos más importantes del fútbol peruano. Así que será un honor para nosotros estar esa noche.

—¿Qué significa para usted volver a Perú, un país que recuerda y valora su música?

Es muy emocionante volver al Perú, tocar en un marco tan importante, sabemos que tenemos muchos seguidores y fans. Tenemos mucha expectativa, un estadio de fútbol, una fiesta del club, la inauguración de la temporada, la verdad que nos entusiasma mucho, ya que comienza el año y estamos muy contentos y ansiosos.

—¿Qué sabe de Universitario de Deportes? ¿Ha oído de algún jugador de ahí?

Sí, por supuesto, Universitario de Deportes durante la década del 70, me acuerdo, fue muy protagonista de la Copa Libertadores. Recuerdo que llegó a la final y me acuerdo de un jugador que fue estrella en los años 70, específicamente en el Mundial de México 1970, Héctor Chumpitaz, número 5, un jugador impresionante. En Alianza Lima jugaba Teófilo Cubillas, un medio campo formidable que llegó a cuartos de final de dicho Mundial e hizo una muy buena actuación cuando campeonó Brasil.

—El hincha de la ‘U’, ¿qué verá en su presentación de la Mosca Tsé tsé?

Bueno, en la presentación del Monumental, la gente de la ´U´ verá un recorrido por todos nuestros éxitos que son clásicos, todas esas canciones que han sonado en la radio y algunas no tan conocidas, pero que siempre la tenemos en nuestro espectáculo en vivo. A lo mejor no dejan cantar “Muchachos, ahora nos vinimos a ilusionar”, si bien, es una canción que alienta a la selección de Argentina, yo creo que muchos peruanos, no tanto con la selección de Argentina, más que nada con Messi que es un jugador espectacular, creo que todo el mundo deseaba que se retirará del fútbol logrando un campeonato del mundo. Creo que el planeta entero es hincha de Messi.

La Mosca Tsé Tsé conversó con El Comercio sobrre la Noche Crema

—La canción “Muchachos, ahora nos vinimos a ilusionar” ha sido todo un éxito...

Surge a partir de una letra que escribe un chico, hincha de Racing y muy fanático de la selección que se llama Fernando Romero, su letra se viralizó y nos contactamos, decidimos grabarla, por supuesto respetando sus derechos de autor, respetando la letra, lo demás es historia conocida, la selección argentina comenzó a ganar partidos y ganando confianza, al final se logró el campeonato del Mundo y nuestra canción se hizo muy popular. Es una historia simple, pero mágica a su vez.

—Con muchos años en la música, ¿cuál ha sido el momento más feliz y más difícil de la “Mosca Tsé Tsé ?

Ha habido muchos momentos felices, pero la consagración de la selección nacional de Argentina que salió campeón en Qatar, nuestra canción cantada por miles de personas, realmente eso nos ha conmovido muchísimo. Por otra parte, el momento más triste de nuestra historia fue la pérdida de nuestro bajista que falleció de ataque cardiaco, muy joven, de 48 años, Adrián Cionco y ese es el momento más triste que ha vivido la banda.

—¿Para usted qué significa haber cantado con Karol G?

Bueno, que Karol G nos haya invitado al concierto de Buenos Aires, primero fue una sorpresa, porque no tenemos nada que ver con su estilo, pero cuando nos contactó explicó que cuando ella era muy pequeña en Colombia, tenía como canciones preferidas una de la Mosca Tsé Tsé llamada “Para no verte más”, así que nos invitó al escenario con mucha generosidad para compartir con su público. La verdad fue lindo, emocionante y nos sentimos muy halagados con esa propuesta. Además, de alcanzar un público que por ahí no seguía nuestra música, un público mucho más joven. Así que contento en ese sentido, fue un honor y un muy lindo momento.

—Ha tocado en los cinco continentes y su nombre es una marca respetada, ¿cómo le gustaría que lo recuerden a la Mosca Tsé Tsé?

La verdad que el sueño de todo artista es trascender más allá de nuestra propia existencia y creo que hay muchas canciones que van a trascender cuando ya no estemos, seguramente nuestras canciones quedarán en la memoria de muchos chicos, sobre todo en época del Mundial y algunos clásicos nuestros. Queremos ser recordados como una banda que le llevó alegría a la gente y la hizo muy feliz.