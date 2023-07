Guillermo Salas, entrenador de Alianza Lima se pronunció en conferencia de prensa sobre lo que fue el clásico ante Universitario por la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, donde su equipo afronta un momento irregular.

“No estamos cómodos dentro de la cancha” y “la ‘U’ nos superó” declararon Hernán Barcos y Carlos Zambrano, respectivamente, llamando la atención de propios y extraños luego del compromiso. Al respecto se pronunció el DT y descartó una crisis en la interna blanquiazul. Por el contrario, apuntó al título pese al presente de los ‘íntimos’.

“Desde el primer partido de práctica que tuvimos en la pretemporada ya querían que salga del club y aquí estamos. Ganamos el Apertura, seguimos peleando, seguimos fuertes como grupo, seguimos fuertes como comando técnico y estoy seguro que a fin de año vamos a celebrar”, señaló Salas, quien negó que su voz no se esté escuchando.

“Si mi mensaje no llegaría al plantel, no hubieran jugado como lo hicieron en el primer tiempo, ante un rival que tiene un gran nivel. Fue un partido de alta intensidad como de Copa Libertadores. Tuvimos nuestras chances de gol, los dos venimos con buen ritmo, lo demostramos ahora. Fueron dos tiempos distintos, uno para cada uno, los dos con ocasiones de gol, lamentablemente las cosas no están saliendo como nosotros queremos que son los resultados. Nos han tocado tres equipos fuertes y que son tres clásicos, pero seguimos enfocados y con mucha ganas de seguir sumando y pelear el Clausura, que sabíamos desde un inicio que sería más complicado”, añadió.

Sobre el partido destacó lo siguiente: “Uno siempre quiere que el equipo juegue bien, lamentablemente no siempre puede ser así. En el primer tiempo fuimos superiores a Universitario con un rival con un bloque defensivo muy fuerte. Fuimos superiores, tanto así que el profesor Fossati replantea en el segundo tiempo, ellos replantearon, luego lo hicimos nosotros, nos costó un poco que los que entraron agarren ritmo de juego, la intención nuestra era recuperar la posesión de la pelota, por eso el ingreso del ‘Rifle’ y de Cueva, pero ambos hicimos lo justo para ganar, pero sabíamos que este torneo sería difícil y seguimos en la pelea, quedan muchas fechas por jugar”.

“La presión y responsabilidad que uno tiene al dirigir a Alianza es así, no le presto mucha atención a lo demás, trato semana a semana revertir esta situación. Hemos venido ganando tan seguido que al hincha le duele los resultados, a nosotros no nos gusta perder, empatamos con Cristal y la ‘U’, pero seguimos en la pelea. Hay muchos equipos peleando, tenemos ese pequeño colchón del Apertura y debemos recuperarlo. No me toca mucho a mi el tema de las críticas, seguimos enfocado con el comando técnico para lograr el Clausura y luego el objetivo final”, sentenció.