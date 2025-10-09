Universitario de Deportes está cada vez más cerca de ganar su tercer título nacional consecutivo en la Liga 1 Te Apuesto y uno de sus rivales deportivos, hasta hace no mucho tiempo, Guillermo Salas, se refirió al momento crema.
En diálogo con RPP, el exentrenador de Alianza Lima, y bicampeón con los blanquiazules, remarcó que actualmente está por encima del resto de clubes participantes.
“La ‘U’ está demostrando que es un equipo muy fuerte, muy regular. Está marcando la diferencia. No hay equipo que lo aguante los 90 minutos”, apuntó Salas.
Por otro lado, se refirió a las polémicas arbitrales de las últimas jornadas, que han despertado una serie de críticas a la CONAR.
“Se equivocan para todos, no solo para Alianza. Qué tendrían que decir los otros equipos. Ha habido muchos fallos y nadie se queja porque son equipos chicos”, dijo.
