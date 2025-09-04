Guillermo Salas fue campeón nacional con Alianza Lima tanto como jugador como de director técnico y su paso por en banquillo blanquiazul fue exitoso con un bicampeonato, aunque también recibió críticas.
Uno de ellos fue su excompañero en la cancha y también dirigido, Jefferson Farfán, quien lo acusó de no cumplir con algo que habían conversado en privado.
“Yo corté con él porque me dio su palabra que el ‘Zorro’ (Aguirre) se iba a quedar. No es que yo le pedí, él me dijo que si yo pensaba retirarme, que no me preocupara porque iba a quedar un líder de la casa que era Wilmer Aguirre. Yo se lo dije a Wilmer; sin embargo, no cumplió su palabra y lo botaron como no se lo merecía”, dijo ‘La Foquita’ hace algunos meses.
Por tal motivo, y pese a que ya pasó un buen tiempo de esas declaraciones, ‘Chicho’ se animó a dar su descargo sobre el tema.
“Cuando Farfán se estaba retirando del fútbol, quería que Wilmer Aguirre continuara en el club y yo como entrenador. Es diferente tener a Jefferson amigo que al que era su técnico y creo que Farfán confundió la amistad con lo profesional”, explicó Salas en L1 Max.
“Tenía que tomar las mejores decisiones para el club y eso hice, pues Wilmer no tenía mucha oportunidad, jugaba Hernán Barcos y lastimosamente se lesionaba mucho”, añadió.
Por otro lado, comentó que está dispuesto a escuchar ofertas en el medio local para ponerse el buzo de algún equipo en esta o la próxima temporada.
“Tuve la oportunidad de dirigir en la Liga 1, pero no me convencieron los proyectos porque estaba complicado trabajar sin mi comando técnico. Decidí no ir y estoy a la espera de un proyecto serio para volver”
