Guillermo Salas fue campeón nacional con Alianza Lima tanto como jugador como de director técnico y su paso por en banquillo blanquiazul fue exitoso con un bicampeonato, aunque también recibió críticas.

Uno de ellos fue su excompañero en la cancha y también dirigido, Jefferson Farfán, quien lo acusó de no cumplir con algo que habían conversado en privado.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

“Yo corté con él porque me dio su palabra que el ‘Zorro’ (Aguirre) se iba a quedar. No es que yo le pedí, él me dijo que si yo pensaba retirarme, que no me preocupara porque iba a quedar un líder de la casa que era Wilmer Aguirre. Yo se lo dije a Wilmer; sin embargo, no cumplió su palabra y lo botaron como no se lo merecía”, dijo ‘La Foquita’ hace algunos meses.

Por tal motivo, y pese a que ya pasó un buen tiempo de esas declaraciones, ‘Chicho’ se animó a dar su descargo sobre el tema.

“Cuando Farfán se estaba retirando del fútbol, quería que Wilmer Aguirre continuara en el club y yo como entrenador. Es diferente tener a Jefferson amigo que al que era su técnico y creo que Farfán confundió la amistad con lo profesional”, explicó Salas en L1 Max.

“Tenía que tomar las mejores decisiones para el club y eso hice, pues Wilmer no tenía mucha oportunidad, jugaba Hernán Barcos y lastimosamente se lesionaba mucho”, añadió.

Por otro lado, comentó que está dispuesto a escuchar ofertas en el medio local para ponerse el buzo de algún equipo en esta o la próxima temporada.

“Tuve la oportunidad de dirigir en la Liga 1, pero no me convencieron los proyectos porque estaba complicado trabajar sin mi comando técnico. Decidí no ir y estoy a la espera de un proyecto serio para volver”

Esta noche (6:30 p.m.), con el coche semivacío y sin colas para comprar camisetas, @SeleccionPeru cierra la Eliminatoria ante Uruguay de Bielsa. Digo cierra, porque ha sido ya demasiado sufrimiento. Y hoy se acaba.



¿Cuál es la misión hasta diciembre?



Abro 🧵 @dt_elcomercio — Miguel Villegas (@prakzis) September 4, 2025

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.