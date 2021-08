Conforme a los criterios de Saber más

En Cuenca, Ecuador, hay un uruguayo que celebró la reciente convocatoria de Gabriel Costa a la selección peruana, como un logro personal, grupal, de equipo, como aquel título de la Copa Inca conseguido con Alianza Lima en el 2014. “A Gabriel lo conocemos desde que jugaba en Bella Vista, en Uruguay”, recordó orgulloso el entrenador Guillermo Sanguinetti, el principal gestor que el actual extremo del Colo Colo haya dejado el anonimato en el fútbol a través de su primera experiencia con un título en el equipo blanquiazul bajo su conducción.

Además, el ‘Topo’ analiza el duelo que sostendrán Perú y Uruguay, este jueves 2 de septiembre, en Lima. Resalta la competencia por el puesto que sostendrá ‘Gabi’, quien buscará un lugar en el once de Ricardo Gareca para enfrentar a la selección del país donde nació. En otro momento, se refirió al equipo íntimo, en la que destaca otro exjugador que dirigió junto a Costa: Pablo Míguez. Asimismo, compartió su deseo de volver a dirigir a Alianza y asegura que Universitario de Deportes lo tentó, pero por no traicionar su pasado en el ‘equipo del pueblo’ rechazó la propuesta del ‘compadre’.­

-¿Qué sensación genera saber que Gabriel Costa ha sido nuevamente convocado a la selección peruana con miras a la fecha triple de Eliminatorias?

Me alegra mucho por él. Cuando nosotros lo llevamos a Perú, él no tenía mucho tiempo jugando en el fútbol de primera división de Uruguay. Lo teníamos en Bella Vista, lo conocíamos por ahí, mérito de toda su carrera, de sobreponerse a algunos contratiempos y volver a estar a buen nivel para jugar por la selección peruana.

Gabriel Costa y Pablo Míguez fueron piezas fundamentales para Guillermo Sanguinetti. (Club Alianza Lima)

-Superó una lesión, retomó la titularidad, sumó gol y hoy disfruta de un presente alentador con Colo Colo…

Eso indica que es un jugador que siempre estuvo hecho de buena madera para dar vuelta a situaciones adversas. Juega en un fútbol muy competitivo como el chileno y en un club importante como es Colo Colo.

-André Carrillo, habitual extremo derecho, tendrá en Costa, una sana competencia que elevará más su nivel de juego...

Siempre es importante estar a nivel de selección, en este caso la de Perú, que tiene un trabajo de muchos años con un entrenador como Ricardo Gareca que ha hecho jugadores con mucha continuidad en la selección peruana. No es fácil sumarse a un proceso que viene de hace mucho tiempo, es importante para Gabriel haber sumado esta convocatoria. Hay gente como él que esperará su oportunidad de jugar, y la competencia será más importante.

-¿Pierde más Uruguay que Perú tras la negativa de no ceder a los jugadores de selección que militan en LaLiga y Premier League?

En término general, pues se ven comprometidas todas las selecciones sudamericanas, quienes la mayoría tienen jugadores en ligas importantes y también son vitales para sus selecciones, pues se están jugando la clasificación a una Copa del Mundo. En este tipo de torneos siempre tienen que estar los mejores. Eso tiene que primar, los mejores de cada país siempre deben jugar.

Guillermo Sanguinetti hoy dirige al Deportivo Cuenca de la liga ecuatoriana.

-¿Se imagina un Uruguay ante Perú sin Edinson Cavani y Luis Suárez?

Obviamente, así como Uruguay tiene sus jugadores importantes, Perú, Colombia, Brasil, todas las selecciones tienen a los mejores en las grandes ligas. Por eso, en la preparatoria para el Mundial deberían estar los mejores.

-¿Cómo imagina que será el encuentro?

La necesidad de ganar la tienen ambos. No pueden dejar escapar más puntos, son importante para lo que viene. Sin duda que será complicado, pero Perú está en un camino de mantener un cuerpo técnico, de mantener una estructura que está armada y le viene dando resultados. Hay que creer en los procesos, esto tiene que ser fundamental.

-¿Se anima por un marcador?

Son partidos de difícil pronóstico. Son selecciones que en estas últimas etapas han hecho buenos partidos. No se puede decir el resultado de antemano, son de difícil definición, más allá de que se conocen los técnicos, los jugadores, pero después a la hora que toca el pito el árbitro, son los futbolistas quienes toman las decisiones.

Para Sanguinetti, Perú y Uruguay llegan en uno de sus mejores momentos para este duelo de Eliminatorias. (Foto: AFP)

-El ‘Maestro’ Óscar Washington Tabárez entró en cuestionamientos con la selección uruguaya…

Ha sido un proceso largo con recambios, con muchos jugadores que se han mantenido durante mucho tiempo. Es un proceso donde hubo una línea de trabajo, no solo a nivel mayor, sino también juveniles, la misma línea, eso fue importante con respecto a otras selecciones uruguayas de otras épocas, que no se han mantenido los procesos. Seguro que terminado todo esto será motivo de análisis, pero creo que ha tenido un proceso muy bueno en la selección uruguaya.

-¿Perú es distinto con Paolo Guerrero dentro de su once ante Uruguay?

Paolo Guerrero es un estandarte de la selección peruana a nivel Mundial. Para Perú siempre ha sido importante que esté en cancha, así que recuperado debe ser determinante para el entrenador de la selección.

-En Alianza Lima, Pablo Míguez, un jugador que trajo junto a Costa, ha vuelto a La Victoria…

Pablo es un jugador temperamental, que transmite mucho a sus compañeros, al grupo. Lo veo bien en Alianza, con esa característica que tiene de compartir mucho a sus compañeros. Es importante su aporte para el equipo.

-¿Espera, algún momento, tener la posibilidad de volver a Alianza Lima?

Bueno, a mí me quedó muy marcado el paso por Alianza Lima. Sin duda es un club que continuamente sigo, viendo sus resultados, tengo muchos amigos en el club, y en algún momento, siempre dejo abierta esa puerta que se pueda dar.

-Hoy en día, el panorama deportivo en Alianza es más alentador que en la pasada temporada…

Para mí fue rápido cuando pensé que había descendido Alianza, pues me encontré que estaba disputando el torneo de Primera División, y realmente eso me cayó bien. Es un equipo grande, tiene que estar siempre peleando el campeonato, como está ahora, en la posición de arriba, porque se lo merece por toda la hinchada que tiene. Tocaron una situación límite, tocó fondo, pero empujaron fuerte para salir rápido y no volver a esas cosas.

Guillermo Sanguinetti: "Me gustaría volver a Alianza Lima"

-Universitario, con nueva administración, ve con buenos ojos el regreso de sus compatriotas Edgardo Adinolfi y Gregorio Pérez...

El fútbol uruguayo ha tenido grandes entrenadores en Perú, que han dejado huella. En el caso de Gregorio y Adinolfi, tuvieron un paso muy bueno, ojalá vuelvan a dirigir a un equipo importante de Perú.

-¿En algún momento, tras su partida de Alianza, le propusieron ser entrenador de Universitario?

Te voy a ser sincero, hubo un acercamiento de una persona para preguntarme para esa posibilidad. Yo expresé mi agradecimiento, pero no acepté por sentirme realmente identificado con Alianza Lima. Preferí decir que no.

-¿Qué tal la experiencia, nuevamente, en el fútbol ecuatoriano?

Después de tres años en Colombia, me ha tocado volver al fútbol ecuatoriano, a un club que ya había tenido un pasaje corto, Deportivo Cuenca, antes de ir de Independiente Santa Fe. Estoy en un fútbol que es muy parejo, muy competitivo.

-En los últimos años, el nivel de clubes ha crecido y se ve reflejado en competencias internacionales…

Sí, el fútbol ecuatoriano es fuerte, potente, dinámico, que hace un fútbol donde prevalece la parte física, haciendo un fútbol rápido.

-¿Algún mensaje a los hinchas de Alianza?

Un gran saludo a la afición peruana, y a los hinchas de Alianza Lima, a quienes llevo en mi corazón. Y al equipo que sigan mentalizados en seguir haciendo un gran campeonato.

