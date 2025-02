Sporting Cristal confirmó el último miércoles una noticia que, sin duda, lamenta todo hincha celeste. El mediocampista Gustavo Cazonatti estará fuera de los terrenos de juego por varios meses.

Y es que pese a no tener daño ósea en la rodilla derecha, sí existe compromiso ligamentario y meniscal, por lo que será intervenido quirúrgicamente.

A través de sus redes sociales, el destacado futbolista brasileño se ponunció y compartió su pesar por esta grave lesión sufrida en el partido ante Sport Boys por la Liga 1 Te Apuesto.

“Sin duda, es el momento más difícil de mi carrera, quiero agradecer los mensajes de apoyo que he recibido en los últimos días. No ha sido fácil, pero el cariño de todos me ha hecho sentir bien en este momento tan difícil”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Trabajaré duro para volver lo más pronto posible, y aún más fuerte en la búsqueda de nuestros objetivos. ¡Muchas gracias!“, añadió dirigiéndose al hincha de Sporting Cristal.

Sporting Cristal sufre una dura baja para este inicio de campeonato en el que, además del torneo local, debe competir en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

