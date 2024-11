A pesar de no haber logrado el título nacional, Sporting Cristal tuvo momentos destacados a lo largo del año que le permitieron alcanzar la segunda posición en la Tabla Acumulada y asegurar su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Entre los rendimientos más sobresalientes del equipo dirigido por Guillermo Farré, destaca sin duda el de Gustavo Cazonatti, quien, en su primera temporada, logró ganarse el cariño y respeto de la hinchada celeste.

El volante de 28 años llegó a inicio de año con un perfil muy discreto tras su paso por el Chapecoense de la Serie B (segunda división) de Brasil, cuyo pase pertenece al Tombense FC, equipo que actualmente milita en la Serie C. Sin embargo, Cazonatti se ganó un puesto titular desde los primeros partidos, logrando mantenerlo hasta el final de la temporada y convirtiéndose en una pieza clave en los esquemas tanto de Moreira como de Farré.

Su capacidad de marca, el coraje con el que enfrenta cada balón y su destacada labor para romper líneas e incluso marcar goles (3) llevaron a que los fanáticos rimenses pidieran su continuidad en el equipo para la temporada 2025. Sin embargo, todo dependerá de la dirigencia de Sporting Cristal, ya que el jugador tiene un vínculo a préstamo con opción de compra, la cual deberán ejecutar ahora para adquirir su pase.

El gol de Gustavo Cazonatti a Cusco FC está nominado a los Premios DT como “Mejor Gol”

Dada esta situación, El Comercio se comunicó con Eduardo Urma, presidente del Tombense FC, para conocer si ya se había dado este paso por parte del equipo peruano. Urma respondió que aún no han recibido respuesta desde la tienda bajopontina, ya que el plazo para ejecutar la opción de compra aún está vigente.

“Ellos tienen opción de compra, pero aún no la han ejercido. Además, aún no ha llegado la fecha. No tiene que llegar una oferta, eso ya está establecido en el contrato”, afirmó Urma, aclarando que Cristal todavía tiene tiempo para concretar la compra, ya que el préstamo finaliza en el mes de noviembre.

En la mira de Enderson Moreira

Desde Brasil, hay un equipo que sigue de cerca a Cazonatti: el Avaí FC, que tiene como entrenador a Enderson Moreira, quien llevó al jugador a Sporting Cristal y lo dirigió en el Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Después de varios meses, ambos se reencontraron, ya que el volante celeste asistió al duelo entre Avaí y Mirassol de la Serie B de Brasil.

Este encuentro fue confirmado por el exentrenador de los celestes. “Me encontré con Cazonatti, estuve con él en Sporting Cristal, es un jugador clave para cualquier equipo. No sé qué puede pasar más adelante, por ahora es un jugador vinculado a un club. Es un jugador al que le tengo un cariño enorme y sé que podría ayudar a cualquier club, no solo al nuestro”, declaró.

Por su parte, desde el lado del Avaí FC, el director de fútbol Eduardo Freeland confirmó al medio CBN de Brasil que la situación del jugador es compleja, debido a los episodios legales que enfrenta el presidente del club en el país, Joel Raffo.