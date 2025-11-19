Sporting Cristal venció 2-1 a Atlético Grau en Sullana, en el cierre del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto y, además del triunfo, tiene un motivo más para sonreír.
LEE TAMBIÉN: Fabio Gruber: FC Nuremberg destaca su debut con la selección peruana en amistoso ante Chile
Y es que, tras 9 meses fuera por lesión, el brasileño Gustavo Cazonatti volvió a tener minutos con camiseta celeste, tras ingresar en la etapa del complemento en reemplazo de Cristian Benavente.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Como se recuerda, en febrero pasado sufrió una dura lesión en los ligamentos y menisco de la rodilla derecha.
MIRA: ¿Matías Di Benedetto a la selección peruana? Esto respondió el defensor de Universitario
Si bien se esperaba que volviera para el 2026, tuvo una excelente rehabilitación y podrá jugar los playoffs para definir la posición de los celestes en el torneo internacional de la próxima temporada.
Cabe destacar que el entrenador bajopontino, Paulo Autuori, decidió alinear a un equipo alterno y tener a una importante cantidad de jóvenes también en el banco de suplentes.
MIRA: ¿Matías Di Benedetto a la selección peruana? Esto respondió el defensor de Universitario
Sporting Cristal culminó en la cuarta casilla de la tabla acumulada y solo juega este partido para cumplir el fixture del Torneo Clausura.
Su enfoque está en los playoffs para determinar qué club peruano clasificará de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- La llamada de José Jerí y el “les ganamos hasta en canicas” de Ureña: la intimidad del vestuario crema tras el ‘Tri’ y la promesa de ir por la estrella 30
- El sorprendente caso Rivas y por qué Paraguay es una amenaza: Cómo juega la joya peruana de Tigre y qué dice su agente sobre su futuro
- “Somos la leyenda viva del fútbol”: Franco Velazco tras consagración de Universitario de Deportes
- ¡Rumbo a Lima! Conmebol destaca al Estadio Monumental por ser una vez más escenario de una final de Copa Libertadores
- La tierna dedicatoria de Jorge Fossati tras el tricampeonato de la ‘U’: “Un beso a mi señora”
Contenido sugerido
Contenido GEC