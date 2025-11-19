El mediocampista brasileño ingresó en el segundo tiempo del encuentro ante Atlético Grau en Sullana.
El mediocampista brasileño ingresó en el segundo tiempo del encuentro ante Atlético Grau en Sullana.
Redacción EC
Redacción EC

venció 2-1 a Atlético Grau en Sullana, en el cierre del Torneo Clausura de la y, además del triunfo, tiene un motivo más para sonreír.

LEE TAMBIÉN: Fabio Gruber: FC Nuremberg destaca su debut con la selección peruana en amistoso ante Chile

Y es que, tras 9 meses fuera por lesión, el brasileño Gustavo Cazonatti volvió a tener minutos con camiseta celeste, tras ingresar en la etapa del complemento en reemplazo de Cristian Benavente.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Carlos Lázaro

Como se recuerda, en febrero pasado sufrió una dura lesión en los ligamentos y menisco de la rodilla derecha.

MIRA: ¿Matías Di Benedetto a la selección peruana? Esto respondió el defensor de Universitario

Si bien se esperaba que volviera para el 2026, tuvo una excelente rehabilitación y podrá jugar los playoffs para definir la posición de los celestes en el torneo internacional de la próxima temporada.

Cabe destacar que el entrenador bajopontino, Paulo Autuori, decidió alinear a un equipo alterno y tener a una importante cantidad de jóvenes también en el banco de suplentes.

MIRA: ¿Matías Di Benedetto a la selección peruana? Esto respondió el defensor de Universitario

Sporting Cristal culminó en la cuarta casilla de la tabla acumulada y solo juega este partido para cumplir el fixture del Torneo Clausura.

Su enfoque está en los playoffs para determinar qué club peruano clasificará de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC