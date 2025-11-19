Sporting Cristal venció 2-1 a Atlético Grau en Sullana, en el cierre del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto y, además del triunfo, tiene un motivo más para sonreír.

Y es que, tras 9 meses fuera por lesión, el brasileño Gustavo Cazonatti volvió a tener minutos con camiseta celeste, tras ingresar en la etapa del complemento en reemplazo de Cristian Benavente.

Como se recuerda, en febrero pasado sufrió una dura lesión en los ligamentos y menisco de la rodilla derecha.

Si bien se esperaba que volviera para el 2026, tuvo una excelente rehabilitación y podrá jugar los playoffs para definir la posición de los celestes en el torneo internacional de la próxima temporada.

Cabe destacar que el entrenador bajopontino, Paulo Autuori, decidió alinear a un equipo alterno y tener a una importante cantidad de jóvenes también en el banco de suplentes.

Sporting Cristal culminó en la cuarta casilla de la tabla acumulada y solo juega este partido para cumplir el fixture del Torneo Clausura.

Su enfoque está en los playoffs para determinar qué club peruano clasificará de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

