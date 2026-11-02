Gustavo Dulanto. (Foto: Sport Boys)
Gustavo Dulanto. (Foto: Sport Boys)
Por Redacción EC

Sport Boys llega motivado al partido frente a Universitario de Deportes. Después de conseguir una importante victoria por 1-0 ante Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el conjunto chalaco ya piensa en su próximo desafío en el Torneo Clausura. Gustavo Dulanto se encargó de calentar la previa y lanzó una advertencia al cuadro crema: “El miércoles damos el batacazo en el Monumental”.

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