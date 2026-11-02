Sport Boys llega motivado al partido frente a Universitario de Deportes. Después de conseguir una importante victoria por 1-0 ante Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el conjunto chalaco ya piensa en su próximo desafío en el Torneo Clausura. Gustavo Dulanto se encargó de calentar la previa y lanzó una advertencia al cuadro crema: “El miércoles damos el batacazo en el Monumental”.

El defensor de 31 años se mostró satisfecho con el rendimiento de sus compañeros y confía en que puedan repetir una actuación como la que tuvieron en Cusco. “Estoy feliz de lo que hoy Sport Boys demostró. El miércoles damos el batacazo en el estadio Monumental” , manifestó tras el triunfo rosado. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas, especialmente porque el futbolista tiene pasado en Universitario, club con el que consiguió el título nacional en 2024.

Sin embargo, Dulanto también dejó claro que su compromiso actual está con Sport Boys. “Desde principios de año tomé la decisión de venir a Boys. Sé muy bien el equipo donde estoy, la grandeza que tiene este club y el miércoles voy a ser un hincha más del Sport Boys del Callao. Yo soy rosado, mi pasado es mi pasado y yo me debo a Sport Boys”, expresó. El zaguero aseguró sentirse cómodo en el equipo porteño y destacó el trato recibido desde su llegada.

Pese a su entusiasmo por el encuentro, el defensor no podrá estar en el campo de juego frente a su antiguo equipo. Dulanto pertenece a Universitario y se encuentra cedido a préstamo en Sport Boys, por lo que existe una cláusula contractual que le impide enfrentar al cuadro dueño de su pase. Una situación que también afecta a Yuriel Celi, aunque en su caso se suma la expulsión que sufrió ante Cusco FC.

TE PUEDE INTERESAR: Sport Huancayo vence 2 - 0 a Melgar por la fecha 15 del Torneo Clausura

Sport Boys todavía mantiene la ilusión de conseguir una clasificación a un torneo internacional. “Estamos a siete puntos de la Sudamericana y nos quedan nueve por jugar” , había señalado Dulanto, consciente de que el margen de error es mínimo en las últimas jornadas. El encuentro ante Universitario representa una oportunidad importante para mantener vivo ese objetivo, aunque los rosados tendrán que afrontar el desafío sin uno de sus referentes defensivos.

VIDEO RECOMENDADO