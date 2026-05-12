La llegada de Héctor Cúper a Universitario de Deportes sigue generando repercusión. Gustavo Falaschi, exjugador crema y dirigido por el entrenador argentino en Lanús, respaldó desde Argentina al técnico.

Falaschi, quien fue campeón de la Copa Conmebol 1996 con Club Atlético Lanús bajo las órdenes de Cúper y luego campeón nacional con Universitario en 1998, destacó la capacidad y el profesionalismo del estratega.

El exdefensor argentino recordó el impacto que tuvo Héctor Cúper durante su etapa en Lanús y aseguró que siempre se caracterizó por su compromiso y disciplina en el trabajo diario. “Acá Cúper era un maestro, y lo terminó demostrando también en clubes de élite en el extranjero. Garantiza el trabajo al máximo”, comentó Falaschi.

Asimismo, resaltó las cualidades humanas del entrenador y su manera de conducir los grupos dentro del vestuario. “Es una persona simple, pero muy trabajadora, es muy honesta. Construye de a pocos, pero el rumbo lo tiene muy claro”, agregó.

"𝗖𝗨́𝗣𝗘𝗥 𝗧𝗜𝗘𝗡𝗘 𝗘𝗟 𝗣𝗘𝗥𝗙𝗜𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗚𝗨𝗜𝗥 𝗘𝗟 𝗢𝗕𝗝𝗘𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗔 '𝗨'" 🟡🔴



🗣️ Gustavo Falaschi, campeón de la Copa Conmebol 1996 con el Lanús de Cúper y campeón nacional 1998 con la 'U': "Acá Cúper era un maestro, y lo terminó demostrando… pic.twitter.com/GnqAv7R3zB — DENGANCHE (@denganche) May 12, 2026

Falaschi: Cúper encaja en Universitario

Para Gustavo Falaschi, el perfil de Héctor Cúper encaja perfectamente con las exigencias y objetivos que tiene actualmente Universitario de Deportes. El exjugador merengue destacó la serenidad del entrenador y su capacidad para asumir proyectos deportivos importantes. “Es sereno. Considero que tiene el perfil para conseguir el objetivo que la ‘U’ se ha planteado”, señaló.

Finalmente, Falaschi reflexionó sobre lo que podría ser la era Héctor Cúper en Universitario. “Si asume un desafío es porque va con todo, no va a tener una mala campaña”, concluyó el argentino.

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