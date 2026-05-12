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Gustavo Falaschi elogió a Héctor Cúper y respaldó su llegada a Universitario. Foto: Captura de video/X/@denganche
Gustavo Falaschi elogió a Héctor Cúper y respaldó su llegada a Universitario. Foto: Captura de video/X/@denganche
Por Redacción EC

La llegada de Héctor Cúper a Universitario de Deportes sigue generando repercusión. Gustavo Falaschi, exjugador crema y dirigido por el entrenador argentino en Lanús, respaldó desde Argentina al técnico.

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