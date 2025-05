En medio de la polémica ante el pedido de Universitario y la Policía Nacional para que el choque entre la ‘U’ y Sporting Cristal se juegue sin público, se pronunció el director deportivo celeste, Gustavo Zevallos.

En diálogo con Radio Ovación compartió su postura e incomodidad por una serie de pronunciamientos que van en contra de los decidido por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol, la misma que determinó que el partido en mención se juegue sin público.

“El partido de mañana (jueves) está programado y como tal lo vamos a afrontar. Más allá de ello, nos causó sorpresa ver esa carta del Ministerio del Interior y nos apena muchísimo porque cómo un ente gubernamental se puede inmiscuir en las decisiones que toma una de las áreas de la FPF”, dijo Zevallos.

“Esto es un escándalo porque acá ellos están solo para otorgar seguridad a todos los peruanos”, añadió el directivo celeste.

Además, se refirió a una posible postergación del duelo entre cremas y celestes por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto.

“Acá no hay razón para suspender el partido y mal haríamos en decir que no se va jugar o que será con público en las tribunas. Las decisiones de los órganos deportivos, gusten o no, se respetan”, apuntó.

Como se recuerda, la Policía Nacional del Perú solicitó a la FPF que permita el ingreso de público para el mencionado encuentro deportivo, a fin de evitar aglomeraciones y posibles disturbios a las afueras del estadio.

