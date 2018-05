Gustavo Zevallos sobre Leyes: “No voy a negar que todos estamos incómodos, más aún él”

Gustavo Zevallos habló con "RPP" sobre el presente que vive Alianza Lima, pero también se pronunció en extendido sobre dos de los personajes más cuestionados en las últimas semanas: Gabriel Leyes y Pablo Bengoechea.

El delantero uruguayo llegó la temporada pasada para solucionar la falta de gol que tenía el club. Lionard Pajoy no atravesaba su mejor momento y no había otro atacante que pueda cubrir el puesto. Sin embargo; el charrúa solo anotó 3 goles desde su llegada a La Victoria.

“No hay nada en relación a una rescisión del contrato de Gabriel, no hemos conversado en lo absoluto sobre ese tema. No voy a negar que todos estamos incómodos, más aún él en particular porque existe una ansiedad de parte de toda la hinchada. Todos sentimos que deberíamos estar mejor, los resultados no se nos han dado”, mencionó el gerente.

Por otro lado, aseguró la continuidad de Pablo Bengoechea con director técnico de Alianza Lima: “Somos conscientes de este mal momento, eso que quede en claro. No estoy saliendo a poner el parche, estamos preocupados. Pero Pablo está firme, no hay ninguna duda. Estamos contento con su trabajo más allá de estos resultados negativos”, finalizó Zevallos.

Cabe señalar que Alianza Lima quedó quinto en el Grupo A del Torneo de Verano, tras caer por 1-0 en la última fecha con la San Martín. Además; sumó 1 punto de 12 posibles en la Copa Libertadores.