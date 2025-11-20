Sporting Cristal disputará en las próximas semanas los play offs para tentar la plaza de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026, la misma que otorga un lugar en la fase de grupos del torneo.
Esto, además, asegura un importante ingreso económico para los clubes participantes, y así lo reconoció el gerente deportivo celeste, Gustavo Zevallos, quien fue consultado por un futbolista en particular: Luis Advíncula.
“No he conversado con él recientemente. Veremos el futuro de otra manera si accedemos a la fase de grupos de la Copa. Estamos felices con el plantel que tenemos”, señaló.
El defensor nacional tiene contrato vigente con Boca Juniors, pero se especula con su regreso a la Liga 1 Te Apuesto.
Por otro lado, remarcó que se encuentran conformes con los refuerzos que llegaron en la segunda parte de la temporada, inclusive el brasileño Vizeu.
“Tenemos la seguridad de que Felipe le va a dar satisfacciones al club. Descarto tajantemente que se le vaya a rescindir su contrato. Estamos contentos con él, Araujo, Abram y Benavente”, finalizó.
