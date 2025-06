Sporting Cristal necesita refuerzos para competir y ganar el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, sobre todo en la línea defensiva, pues se ha mostrado muy débil en esta primera parte de la temporana.

Al respecto, Gustavo Zevallos, director deportivo del club rimense, se refirió a la posible incorporación de Miguel Araujo, quien se encuentra sin equipo, tras salir del Portland Timbers de la MLS.

Newsletter exclusivo para suscriptores Carlos Lázaro acompaña cada paso de Sporting Cristal con mirada crítica y corazón celeste, cada miércoles.

“Jugadores de la selección son importantes para cualquier equipo. No voy a negar que un jugador como Araujo sería de mucha utilidad para el club, pero no tengo nada más que decir de eso, no tengo nada concreto, no es que hemos cerrado algo”, dijo en declaraciones a Ovación.

Por otro lado, también descartó que piense en renunciar como había trascendido en las últimas horas.

“Aquí estoy firme, con todo el deseo de que las cosas mejoren. Nosotros siempre tenemos objetivos claros, somos una institución muy seria pesar de que los resultados no se han dado”, apuntó Zevallos.

Sporting Cristal recibirá este domino a Comerciantes Unidos en el estadio Alberto Gallardo, con la necesidad de sumar para seguir en la parte alta de la tabla acumulada.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.