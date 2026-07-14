Como parte del fortalecimiento de su vínculo con Sporting Cristal, GWM realizó la entrega de 25 vehículos a la institución celeste para acompañar sus actividades deportivas e institucionales durante la temporada. La acción forma parte del acuerdo establecido a inicios de año, cuando la marca, representada en el Perú por Inchcape -grupo automotriz líder a nivel mundial-, asumió el rol de auspiciador oficial del club, consolidando una relación basada en valores compartidos como el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo.

La entrega de las unidades se realizó en el Complejo Deportivo La Florida y contó con la participación de representantes de GWM y Sporting Cristal. El encuentro permitió reforzar el compromiso asumido por ambas instituciones desde el inicio de su vínculo y continuar desarrollando acciones conjuntas durante la temporada.

En el marco de esta acción, las unidades fueron entregadas al plantel profesional, comando técnico y directivos quienes contarán con vehículos del portafolio de GWM para acompañar sus actividades vinculadas a la institución celeste. Esta acción refleja el compromiso de la marca de seguir fortaleciendo su relación con Sporting Cristal a través de iniciativas que contribuyan al desarrollo de sus actividades dentro y fuera de la cancha.

Los vehículos de la celeste

La flota entregada está conformada por los modelos de Haval: H6, Jolion, H7 y H9, vehículos representativos del portafolio de GWM en el Perú que destacan por sus atributos de tecnología, seguridad, confort y desempeño. Gracias a su combinación de innovación y versatilidad, estos modelos responden a distintas necesidades de movilidad y reflejan la propuesta de valor de la marca.

“La entrega de estos vehículos representa un nuevo paso en el vínculo que hemos construido con Sporting Cristal desde el inicio de la temporada. Como auspiciadores oficiales del club, nos enorgullece acompañar a una institución que comparte valores fundamentales para GWM, como la disciplina, el trabajo en equipo y la búsqueda constante de la excelencia. Con esta acción, reafirmamos nuestro compromiso de seguir desarrollando iniciativas que fortalezcan esta relación y nos acerquen cada vez más a los hinchas”, destacó Andrea Benites, Marketing Lead de GWM Perú.

A través de esta iniciativa, GWM continúa consolidando su presencia en el país y fortaleciendo un acuerdo que trasciende el ámbito deportivo, reafirmando su compromiso con el desarrollo del fútbol peruano y con millones de hinchas que acompañan al club celeste dentro y fuera de las canchas.