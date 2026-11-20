Sport Boys comenzó a planificar una de las temporadas más importantes de su historia institucional. El conjunto del Callao confirmó la continuidad del entrenador argentino Carlos Desio para la Liga 1 2027, año en el que celebrará su centenario. La dirigencia rosada decidió respaldar el proyecto deportivo del estratega y mantener a todo su comando técnico para afrontar este desafío.

A través de sus redes sociales, el club anunció la noticia con un mensaje directo: “¡Seguimos juntos!”. La publicación estuvo acompañada de un video con imágenes del entrenador durante sus trabajos y charlas con el plantel.

Sport Boys comienza a planificar su centenario: Carlos Desio seguirá al mando del equipo. Foto: X/Sport Boys

“Carlos Desio y todo su comando técnico continuarán al frente de nuestro primer equipo”, comunicó la institución chalaca.

El anuncio también estuvo acompañado de otro mensaje dedicado a sus hinchas: “Renovamos nuestro compromiso con el trabajo, la convicción y el empeño para nuestro Centenario. ¡Vamos Boys toda la vida!”.

El propio entrenador expresó su vínculo con la institución en el video difundido por el club: “Elegí un club por la gente, por el hincha, y sé lo que conlleva eso”.

¿Cómo le fue a Carlos Desio en Sport Boys durante 2026?

El técnico argentino asumió la dirección de ‘La Misilera’ en marzo de 2026, cuando el equipo necesitaba recuperar competitividad en la Liga 1. Desde entonces, consiguió mejorar el rendimiento colectivo y llevó al conjunto rosado a protagonizar algunos tramos del campeonato.

¡Seguimos juntos! 👊 Carlos Desio y todo su comando técnico continuarán al frente de nuestro primer equipo. Renovamos nuestro compromiso con el trabajo, la convicción y el empeño para nuestro Centenario. ¡Vamos Boys toda la vida! 🩷 #DesioCentenario #VamosBoysTodaLaVida https://t.co/QQS2DbU3TI — Club Sport Boys Association (@sportboys) November 20, 2026

Durante su etapa al frente del equipo, Desio dirigió 33 encuentros oficiales, con un balance de 14 victorias, 10 empates y 9 derrotas.

Además, Sport Boys alcanzó las semifinales de la Copa de la Liga y terminó la Liga 1 2026 en el puesto 11 de la tabla acumulada, con 43 puntos. Sin embargo, no consiguió clasificarse a un torneo internacional.

¿Quiénes integran el comando técnico de Carlos Desio?

La renovación no contempla únicamente la continuidad del entrenador argentino. Sport Boys también confirmó que mantendrá a los integrantes de su equipo de trabajo para la próxima temporada. El comando técnico está integrado por:

Carlos Desio: entrenador principal.

Román Manassero: integrante del comando técnico.

Mauro Crescimbeni: integrante del comando técnico.

Jerónimo Aimar: integrante del comando técnico.

Sport Boys asegura a su entrenador para el centenario: Carlos Desio seguirá en 2027. Foto: X/Sport Boys

Además de la continuidad de Desio, que representa uno de los primeros pasos de la planificación deportiva del conjunto chalaco, la dirigencia también trabaja en la conformación de un plantel competitivo para afrontar la temporada 2027.

Entre los futbolistas experimentados que formaron parte del equipo durante 2026 destacan Christian Cueva, Carlos Zambrano, Oslimg Mora y Luis Urruti, entre otros.

En el caso de Cueva y Zambrano, la directiva rosada ya había manifestado su intención de negociar su continuidad para que puedan participar en el año del centenario. Sin embargo, sus renovaciones deberán confirmarse oficialmente.

El objetivo de Sport Boys será convertir una fecha histórica en una oportunidad para pelear por objetivos deportivos importantes, entre ellos regresar a una competición internacional y luchar por los primeros lugares del fútbol peruano.

¿Cuándo es el centenario de Sport Boys?

Sport Boys fue fundado el 28 de julio de 1927, por lo que cumplirá 100 años de historia el 28 de julio de 2027.

La institución chalaca tendrá una temporada especial, marcada por la expectativa de sus hinchas y la intención de construir un equipo protagonista. Con Carlos Desio confirmado en el banquillo, la ‘Misilera’ ya dio uno de sus primeros pasos para preparar la campaña de su centenario.

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