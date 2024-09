Preocupante. Hansell Riojas conmocionó a todo el mundo del deporte peruano tras publicar un sentido mensaje en la red social Instagram. Esta publicación se realizó días después de la culminación de su contrato con Unión Comercio.

El futbolista de 32 años pasó por diversos clubes de la Liga 1: Alianza Lima, Deportivo Municipal, UCV, entre otros. Las alarmas se encendieron entre los cibernautas tras leer el desgarrador mensaje, en la que asegura atraviesa un momento muy complicado en su vida.

“Ya llevo mucho tiempo de esta manera... claro que no está bien y no quiero vivir así. Mucho tiempo muriendo cada noche, sintiendo ese dolor agudo que no sana con ninguna medicina, ese vacío como si no encontrara de dónde poder agarrarme, la falta del aire aunque esté a nivel del mar, esa calentura detrás de la nuca sintiendo una presión profunda”, inició.

“Quiero llegar al final del camino y poder terminar lo último que me queda. Perdón por que ya no respondo o los ignoro, pero nadie pudo ayudarme y me demostraron que no puedo confiar ni en los que decían ser los más cercanos. El tiempo ha pasado y lo seguirá haciendo sin nada más que hacer, ojalá pudiera cerrar mis ojos y no abrirlos más. ¡Dios, ayúdame!”,, finalizó el comunicado.