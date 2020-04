La salida de Hansell Riojas de Alianza Lima no fue la mejor, el defensor fue apartado del equipo titular en el último tramo del torneo y no fue considerado para las finales ante Binacional. Los rumores acrecentaron una posible indisciplina y con el pasar del tiempo se confirmó lo sucedido.

El actual jugador de Sport Boys conversó con ‘Revista Blanquiazul’ y aclaró las dudas acerca de su salida del club victoriano afirmando no tener problemas con los jugadores ni dirigentes, también reconoció su error que le trajo consecuencias de las cuales se encuentra saliendo.

Hansel Riojas: “Estuve donde no tenía que estar, no era la hora correcta"

“Sí cometí un error, que es lo más obvio porque de no haberlo hecho hubiera podido estar en las finales y por eso pido disculpas. Haya hecho lo que haya hecho, me equivoqué en un momento que no debí hacerlo pero no tuve ningún altercado con el técnico, no tuve una falta de respeto, simplemente estuve en un momento donde no tenía que estar, no era la hora correcta y lo he dejado en el pasado”, dijo Riojas en entrevista con la ‘Revista Blanquiazul’ que estuvo a cargo del periodista Fernando Alvarado.

Asimismo, el futbolista aclaró que sus declaraciones pasadas sobre querer no haber jugado fútbol fueron parte de un momento de confusión: “Esa declaración fue en un momento de confusión, empecé a analizar un montón de cosas. Se habló mucho de mí, prácticamente no estoy usando redes sociales, estoy tratando de concentrarme en mí”, contó.

MÁS EN DT...

VÍDEOS RECOMENDADOS