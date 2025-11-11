Las blanquiazules buscarán este sábado en Matute el bicampeonato nacional ante Universitario.
Las blanquiazules buscarán este sábado en Matute el bicampeonato nacional ante Universitario.
Redacción EC
Redacción EC

confirmó este martes 11 de noviembre la renovación de , entrenador del equipo femenino de fútbol blanquiazul, hasta finales de 2026.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la institución de La Victoria informa a la opinión pública una noticia trascendental para un plantel que está próximo a jugar su partido más importante del año.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

El entrenador chileno afrontará su tercera temporada al mando de Alianza Lima, con el título nacional obtenido en 2024.

Alianza Lima, vigente campeón de la Liga Femenina, buscará el bicampeonato nacional este fin de semana, cuando se enfrente a Universitario en el encuentro de vuelta de las finales 2025 del Torneo Clausura.

Las blanquiazules serán locales este sábado 15 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria y se espera una gran cantidad de público.

Cabe mencionar que las íntimas ya ganaron, ante el mismo rival, el Torneo Apertura, por lo que de ganar este torneo serán las campeonas nacionales, sin necesidad de playoffs.

Como se recuerda, el último domingo en Campo Mar se jugó la primera final del Torneo Clausura con empate sin goles.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC