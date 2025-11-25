La periodista Daniella Fernández, una de las voces más reconocidas en la cobertura del fútbol femenino en el Perú, participó como presentadora en la inauguración del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol, torneo organizado por El Comercio en conjunto con Igma Sports y con el patrocinio de Repsol.

Fernández resaltó la importancia de esta iniciativa para el crecimiento de las categorías menores y la visibilidad del deporte. “Gracias al Diario El Comercio, Repsol e Igma Sports por ser parte importante, por creer en el fútbol femenino y sobre todo en una categoría tan importante como es la Sub 13, que es una categoría formativa”, señaló.

Fernández destacó que espacios como este torneo permiten que nuevas generaciones de jugadoras se formen en un entorno competitivo y con exposición mediática adecuada.

“Es bueno que se creen estos espacios donde se construyen las niñas que quieren jugar al fútbol femenino y además te das cuenta que hay un buen nivel, te das cuenta que hay fundamentos, conceptos, mucho talento y que sin estos espacios no sería posible tener la visibilidad que tienen”.

Asimismo, subrayó que la presencia de un medio de comunicación como El Comercio resulta fundamental para impulsar el crecimiento del deporte y darle la difusión que necesita. “Torneos como el Semillero son importantísimos porque necesitan competencia y qué es lo más importante, que al estar un medio como El Comercio, tienen la visibilidad que se necesita porque el fútbol femenino necesita muchísima visibilidad”.

Finalmente, Fernández se mostró convencida de que el Semillero permitirá descubrir a futuras figuras del balompié nacional: “Yo te aseguro que hay nombres que van a salir en este torneo y en algunos años las vamos a ver en la selección”.