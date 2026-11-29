Universitario de Deportes empató sin goles ante Sport Huancayo por las semifinales de Liga 1 y Horacio Calcaterra ratificó su confianza en conseguir la clasificación jugando como local.

El volante crema reconoció las complicaciones de disputar el encuentro en altura, pero valoró el desempeño colectivo. “El equipo 11 contra 11 nos plantamos bien”, declaró a L1 Max.

Pese a las dificultades durante el compromiso, el mediocampista consideró que los merengues respondieron futbolísticamente. “Creo que hicimos un gran partido y ahora el viernes tenemos que ganarlo en casa”, manifestó.

Por otro lado, Calcaterra resaltó el cambio de actitud del plantel después de su anterior presentación y reveló que conversaron internamente para afrontar esta semifinal con mayor compromiso.

“Había que lavarnos la cara de lo que hicimos el domingo”, reconoció el futbolista, quien también remarcó la importancia de esta instancia: “son semifinales y hay que jugarlo a muerte”.

Finalmente, el mediocampista apuntó al partido de vuelta en el Monumental y espera aprovechar el respaldo de los aficionados. “Hay que dar todo el viernes para pasar”, sentenció.