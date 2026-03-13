Luego de 30 años tras su primera emisión, el recordado programa deportivo “Goles en Acción” volvió a la televisión. Esta vez en TV Perú. Para los nostálgicos, este programa periodístico remite al fútbol peruano noventero; sin embargo, esta vez debe reinventarse según los nuevos formatos y el streaming. Por su parte, Alberto Beingolea, periodista y conductor del programa, conversó con El Comercio sobre este retorno y los retos de hacer periodismo en estos tiempos.

Alberto Beingolea regresa con Goles en acción en TV Perú. Foto: IRTP

¿Por qué traer de vuelta “Goles en Acción”?

La idea macro es que el canal del Estado quería reforzar su programación deportiva y yo estaba encantando de ayudar. Surgió la idea de emitir “Goles en Acción” y todo partió de un razonamiento de que el Estado debía asumir a través de su canal de televisión y radio que el deporte tenía que ser entendido como cultura y vehículo de educación. Estoy plenamente de acuerdo con ello.

¿Qué crees que tenía “Goles en Acción” para que haya sido tan recordado?

En su momento, fue el primer programa en su género. Antes de “Goles en Acción”, los goles del campeonato peruano no se veían y era mucho trabajo poder hacerlo. Para la época eso fue revolucionario. Además de eso, trasladamos el formato de programa político de la época al deporte.

Si los programas políticos, los programas deportivos deberían hacer periodismo deportivo. Y no simplemente lo que hoy vemos, lamentablemente, que se juntan cinco personas a hablar o gritar. La idea era comentar los partidos, pero también hacer periodismo, investigar y elaborar informes o reportajes. Eso no existía en la televisión de la época.

Alberto Beingolea fue presidente del PPC desde diciembre del 2017. (Foto: Archivo GEC) / EDUARDO CAVERO

¿Hoy piensan seguir ese camino?

Aspiro a tener un peso de análisis que deberían tener los programas deportivos. Hay que hacer investigaciones, informes especiales, eso que se ha perdido hay que devolverlo. Además hay mucha expectativa porque hay toda una generación de padres que le han hablado a sus hijos de “Goles en Acción”.

Han cambiado los tiempos y los formatos, ¿cómo se están adaptando a eso?

Los principios y valores de “Goles en Acción” están intactos, pero sí hay una diferencia. Ahora teniendo la plataforma del Estado debemos llegar a la mayoría de peruanos. Miles de ellos se han quedado sin ver fútbol por el tema de las transmisiones, ahora con el programa podemos llegar a todos los rincones del país.

Al margen de eso, claro que ahora participamos a las redes sociales, también hemos estrenado un streaming paralelo a modo de reacción durante el programa en vivo. Yo mismo he ido a interactuar por momentos y esa dinámica nueva me parece muy interesante.

¿Cuáles han sido los criterios para conformar el panel?

Quisimos tomar a algunos representativos del programa como Julio Menéndez o Jaime Pulgar Vidal. Con eso creo que cubrimos la cuota de los fundadores. Pero también había que refrescar con gente nueva como Javier Sáenz, Estefanía Chau o Nair Aliaga que son periodistas altamente preparados y con cosas que decir.

¿El periodismo deportivo ha declinado?

Sin duda alguna. La primicia es enemiga de una buena información, por ejemplo. Entre decirlo primero o decirlo mejor, yo me quedo con lo segundo. Hoy en día, además, parece más importante gritar que el contenido y me opongo a eso. Prefiero un trabajo de investigación bien realizado.

Ha habido cambios para bien, como por ejemplo el abaratamiento de costos que te permite hacer un mejor trabajo. Pero, curiosiamente, al haber bajado, no necesariamente se ha mejorado el contenido. Necesitamos inculcar en las nuevas generaciones de periodismo aquello que se ha perdido. El contenido no tiene que ser de 30 segundos, puede ser de 10 minutos si está bien hecho.

En lo personal, ¿qué etapa fue la más memorable al mando de ”Goles en Acción”?

Creo que 97 o 98. Fueron coberturas extraordinarias entre la Copa Libertadores o el Mundial de Francia. No solo por haberlos cubierto, sino porque el público estaba muy bien informado y, sobre todo, entretenido con el programa.

Hablando de eso, debo decir que hacía mucho tiempo no disfrutaba tanto de conducir un programa como lo he disfrutado este último domingo. Me he sentido plenamente identificado con el programa y la forma en que se ha mostrado. Obviamente siempre hay que mejorar, pero sé que es el camino por el que tenemos que ir.

¿Por qué el peruano futbolero debería elegir ver ”Goles en Acción”?

Se va a encontrar con análisis. Cuando uno habla, el otro se calla y escucha, para empezar, se va a poder escuchar y podrá comparar. Además tenemos periodistas que tiene cosas que decir. Más allá de solo dar su opinión, también dar la información y no se trata de imposición, sino de fundamentar. Además tendremos reportajes de verdad, trabajos periodísticos en serio.

Tampoco tendremos periodismo de trincheras. Cuando me suelen preguntar de qué equipo soy, yo digo “¿qué puede importar eso?”, no solo aspiro a ser imparcial, porque creo serlo, sino que también es algo que van a encontrar eso en los periodistas de todo mi equipo. Hoy se cree que si el periodista no dice de qué equipo es, está ocultando cosas y creo que se están perdiendo los valores del periodismo. Creo que el periodista no puede darse ese lujo de estar plenamente identificado, el periodista debe ser periodista.

*****

SOBRE EL AUTOR