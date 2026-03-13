Por Fernanda Huapaya

Luego de 30 años tras su primera emisión, el recordado programa deportivo “Goles en Acción” volvió a la televisión. Esta vez en TV Perú. Para los nostálgicos, este programa periodístico remite al fútbol peruano noventero; sin embargo, esta vez debe reinventarse según los nuevos formatos y el streaming. Por su parte, Alberto Beingolea, periodista y conductor del programa, conversó con El Comercio sobre este retorno y los retos de hacer periodismo en estos tiempos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista