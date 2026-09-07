Miguel Rondelli terminó protagonizando uno de los momentos más tensos de la conferencia de prensa de Melgar. El entrenador argentino respondió con dureza a un periodista que cuestionó su decisión de mantener a Leonel González como titular por encima de Jesús Alcántar, quien ingresó en el segundo tiempo y marcó el tercer gol del triunfo 3-0 ante ADT.

La consulta apuntaba directamente a la elección del técnico. Alcántar ingresó a los 75 minutos y apenas siete minutos después apareció para marcar el 3-0, mientras González había iniciado el encuentro. Rondelli defendió su decisión y consideró que no podía evaluarse a un futbolista únicamente por su rendimiento durante algunos minutos.

“Si te gusta más González, entonces haz tu curso de técnico, postúlate a un equipo, incorpora a los jugadores que quieras y pon a los que más quieras”, respondió el entrenador, visiblemente molesto. Rondelli también destacó las condiciones de Alcántar y aseguró que se trata de un futbolista con mucho futuro, pero dejó claro que, por ahora, él considera que González puede darle otras características al equipo.

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📌 #Liga1Clausura / Fecha 8

📌 FBC Melgar 3 - 0 ADT

⚽️⚽️ Bernardo Cuesta

⚽️ Jesús… pic.twitter.com/dPP0orm208 — FBC Melgar (@MelgarOficial) September 7, 2026

El intercambio subió todavía más de tono cuando el periodista cuestionó la respuesta del técnico. Rondelli le pidió que no calificara sus declaraciones y lanzó otra frase contundente: “No me digas ‘te equivocaste’, porque no sos nadie, porque yo tampoco”. El argentino sostuvo que así como respeta las preguntas de los periodistas, también esperaba que sus respuestas fueran respetadas.

Rondelli incluso recordó que otros futbolistas de Melgar también perdieron la titularidad durante la temporada sin generar polémica. “Todos los que no están, para ustedes son mejores”, señaló. Para el entrenador, la competencia interna forma parte del fútbol y será él quien determine quién inicia cada partido, aun cuando sus decisiones puedan generar cuestionamientos.

El episodio se produjo después de una victoria importante para Melgar. El cuadro arequipeño goleó 3-0 a ADT y volvió a meterse en la pelea por los primeros lugares del Torneo Clausura. Sin embargo, la contundente actuación del equipo terminó opacada en parte por el fuerte cruce de Rondelli con el periodista, una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

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