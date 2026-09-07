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Resumen

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El tenso momento entre Rondelli y un periodista tras la goleada de Melgar.
El tenso momento entre Rondelli y un periodista tras la goleada de Melgar.
Por Marco Quilca León

Miguel Rondelli terminó protagonizando uno de los momentos más tensos de la conferencia de prensa de Melgar. El entrenador argentino respondió con dureza a un periodista que cuestionó su decisión de mantener a Leonel González como titular por encima de Jesús Alcántar, quien ingresó en el segundo tiempo y marcó el tercer gol del triunfo 3-0 ante ADT.

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