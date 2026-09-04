La situación económica de Alianza Lima volvió a estar en el centro de la conversación luego de las declaraciones de Fernando Farah, considerado el máximo acreedor de la institución blanquiazul. En una entrevista concedida a Alfredo Casas, Farah habló sobre el proceso que lo llevó a convertirse en acreedor del club, la situación financiera que encontró, las administraciones que estuvieron al frente de la institución y las decisiones que, desde su perspectiva, terminaron afectando las arcas aliancistas.

Farah explicó que decidió involucrarse luego de observar desde afuera situaciones del club que no le generaban confianza. Según relató, inicialmente esperaba poder contribuir a ordenar la institución, pero aseguró que la realidad económica que encontró fue mucho más compleja de lo que imaginaba.

“Solo que nunca esperamos la situación económica que hemos encontrado. Estoy viendo sueldos que nunca en mi vida vi, compras de jugadores por montos que nunca me hubiera imaginado que Alianza pudiera haber hecho. Sí, sí, estoy bastante sorprendido”, reveló.

El acreedor también señaló que todavía tiene interrogantes sobre cómo se llegó a la actual situación financiera: “Siento que no sé qué puede haber pasado realmente”.

¿Quién es responsable del déficit de S/25 millones?

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el déficit de aproximadamente S/25 millones. Farah reconoció que todavía no han determinado completamente quién o quiénes fueron responsables de generar ese escenario.

“No lo hemos identificado totalmente”, señaló.

El empresario recordó además la situación que, según su versión, existía cuando el Fondo Blanquiazul dejó la administración del club. “Lo que yo entiendo es que cuando el Fondo Blanquiazul deja el club, lo deja al día, sin cobrar ni siquiera un mes por adelantado de ningún proveedor, todo en orden y con la caja llena”, dijo.

Alianza Lima se salvó del descenso en el 2020 gracias a un fallo favorable del TAS | Foto: GEC / gian_avila

Farah evitó responsabilizar directamente a las administraciones de Sabogal, Medina o Fernando Cabada, aunque sostuvo que después de esos períodos se encontraron con una realidad económica muy diferente.

“No puedo decir si comienza con Sabogal, no puedo decir si comienza con Medina, no puedo decir si comienza con Cabada. Lo que sé es que después de estas tres administraciones, luego de haber tenido una economía sana, nos encontramos hoy con una economía que es totalmente lo opuesto”. mencionó Farah.

Farah cuestiona penalidad de S/6,2 millones

Otro de los asuntos abordados fue la penalidad de S/6,2 millones relacionada con los futbolistas Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña.

Fara reconoció que el club deberá asumir las decisiones tomadas, pero manifestó su molestia por aquellas situaciones que, según considera, terminan perjudicando económicamente a la institución.

“Son decisiones que tomaron y lo único que nos queda es asumirlas”, mencionó.

Alianza Lima celebra el cuarto aniversario del equipo de futsal down / Luis Noguera Sanchez

Luego expresó con mayor contundencia su posición: “Yo siento rabia, ira, molestia por todos los que le quitan dinero al club. Representantes, agentes, los mismos trabajadores del club. Eso me hierve la sangre porque es como que me robaran a mí mismo, como que le robaran a mi padre”.

Sobre el caso específico, consideró que pudo haberse buscado una alternativa diferente.

“En esta situación yo pienso que ha tenido que haber otro tipo de salida. Esta de ninguna manera”, acotó.

¿Qué dijo sobre el entorno de Paolo Guerrero?

Durante la conversación también fue consultado por la participación del entorno de Paolo Guerrero en determinadas operaciones vinculadas con Alianza Lima.

Farah confirmó que había escuchado sobre el interés de Guerrero, su representante y Fernando Cabada, aunque aseguró desconocer mayores detalles.

Sobre las versiones que hablaban de pagos de 75 mil dólares, señaló: “En ningún momento se habló de eso. En ningún momento nadie dijo nada de eso. Fue, hay esto, sí, punto, y se acabó. Entonces todo lo demás son bolas de nieve que se siguen agrandando”.

Farah respalda el trabajo de Pablo Guede

En el plano deportivo, Farah también se refirió a las declaraciones de Pablo Guede sobre la existencia de un “enemigo” dentro de Alianza Lima.

El máximo acreedor blanquiazul reconoció que podrían existir malos elementos alrededor del club, aunque sostuvo que la intención es trabajar con personas que tengan determinados valores.

Pablo Guede afirmó estar 'caliente' por la derrota, pero que el equipo lo dejó todo en el campo. ( Imagen: L1 MAX)

Además, reveló que tuvo la oportunidad de conversar personalmente con el entrenador argentino y dejó una valoración positiva sobre su trabajo.

“Muy bien, muy bien. Solamente esa reunión fue para decirle hemos entrado pero no cambia nada. Nosotros no tenemos nada que ver acá. Ustedes sigan”, dijo el empresario.

Consultado sobre la continuidad del técnico, Farah destacó especialmente su perfil de trabajo y dejó clara su postura en caso de que consiga el título: “Como hincha, si campeona, por supuesto, por supuesto”.

El acreedor también recordó el rendimiento mostrado por Alianza Lima durante el Torneo Apertura y destacó la solidez que mostró aquel equipo.

“Me encanta, me encanta lo que hace Pablo Guede con el equipo. A mí me gustan los técnicos trabajadores. No me gustan los técnicos que son puro verso, que son motivadores, porque la motivación te dura tres, cuatro, cinco meses”, apuntó.

Finalmente, Farah fue consultado sobre si considera que sería un fracaso que Alianza Lima no consiga el título esta temporada.

Su respuesta fue categórica: “Siempre. Siempre que Alianza no campeona, es un fracaso. Alianza está obligado a campeonar todos los años”.

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