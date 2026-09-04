Fernando Farah revela lo que encontró al convertirse en acreedor de Alianza Lima. Foto: @TVPeruDeportes
Fernando Farah revela lo que encontró al convertirse en acreedor de Alianza Lima. Foto: @TVPeruDeportes
Por Redacción EC

La situación económica de Alianza Lima volvió a estar en el centro de la conversación luego de las declaraciones de Fernando Farah, considerado el máximo acreedor de la institución blanquiazul. En una entrevista concedida a Alfredo Casas, Farah habló sobre el proceso que lo llevó a convertirse en acreedor del club, la situación financiera que encontró, las administraciones que estuvieron al frente de la institución y las decisiones que, desde su perspectiva, terminaron afectando las arcas aliancistas.

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