La última vez que un equipo de provincia sacó más siete triunfos al hilo fue en el Apertura del 2024: Marco Valencia había tomado el interinato en Melgar de Arequipa y llevó al ‘Dominó’ hasta nueve victorias consecutivas (incluidas dos del Clausura), que no fueron suficientes para llevarse el primer torneo año, pero sí encaminar a los arequipeños a una clasificación de la Libertadores. Hoy, Los Chankas llevan un gran registro, están igualados con Alianza Lima en puntaje en el campeonato y sueñan con darle una alegría a toda Andahuaylas. Pero, ¿cuál es una institución que apenas cumple su tercer año en Primera División? ¿Qué cambió de un año para el otro?

En palabras de su reciente gerente deportivo, Zoe Ganoza, el plantel es un “equipo humilde y corto”, pero que soñaba a lo grande. “El objetivo desde el inicio fue claro: pelear el campeonato o, como mínimo, clasificar a un torneo internacional. Mantuvimos la base del año pasado y trajimos jugadores que se adapten a la idea del equipo”, confiesa en conversación con Deporte Total de El Comercio.

La inversión en los detalles de Los Chankas

Con un técnico como Walter Paolella, que arribó a Andahuaylas como preparador físico de Pablo Bossi y luego de César Vaioli, para terminar siendo -al final- el DT desde julio del año pasado y llegar a conocer todos los secretos de una institución, que parece haberse acostumbrado a estar en la cima, como los 2.926 metros de altura de su ciudad. “Debemos ser conscientes que la realidad es ahora allá arriba. He visto muchos leones convertirse en ratones y muchos ratones convertirse en leones. Cada uno debe asumir su responsabilidad y afrontarla”, confiesa el técnico de 59 años, quien vive el mejor momento de su carrera profesional y que también tiene cerca a su familia: su esposa viaja seguido al país por motivos de trabajo (abogada especialista en derecho del deporte) y fue quién lo convenció de ser técnico allá por el 2004.

“Realmente hay cosas que ella ve y que me sorprenden. Toda una vida al lado mío y yo al lado de ella. Ella fue la impulsora de que yo sea técnico. Yo soy profesor de educación física, especializado en fútbol, empecé a trabajar en el fútbol y ella, por el año 2004, me empezó a decir que yo tenía que ser técnico y yo le decía que no; bueno, antes el preparador físico era solo PF y el técnico era solo técnico. Bueno ella me insistió, eran discusiones normales, hasta que me convenció y me hizo técnico y bueno, si hoy estoy como técnico en Los Chankas es responsabilidad pura de ella”, agrega a este Diario.

Los Chankas le han ganado a Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Melgar, entre los equipos más fuertes, este año. (Foto: ITEA)

El plantel de los Chankas

“Al inicio del torneo, pocos hablaban de nosotros; hoy todo el país está pendiente del equipo. Escuché que hay unas marcas más que se quien sumar y apuntar a los punteros del campeonato, y ojalá se dé porque sería mucho mejor para tener un mayor presupuesto”, confiesa Ganoza, mientras planifica con los involucrados el siguiente encuentro del Apertura.

El directivo no deja de tener razón: Andahuaylas se paraliza ante un nuevo encuentro de Los Chankas y, en Lima, hinchas de Alianza Lima cruzan los dedos para que un traspié sirva para los de Pablo Guede en el tramo final del Apertura. “Invertir en los detalles hizo la diferencia y hoy se está reflejando en los resultados. El estadio siempre está lleno, la gente se ha identificado, la localía es una fortaleza: la altura, el viaje en bus desde Ayacucho y la hinchada marcan la diferencia”, agrega el directivo al tomarse dos segundos, pensar y sacar conclusiones de lo que han sido estos primeros cuatro meses del año. Un sueño.

Para hablar de los ‘Guerreros’, el primero jugador que viene a la mente es el de Adrián Quiroz, convocado a los últimos dos amistosos de la Selección Peruana y reconocido por su dirigencia. “Hoy cualquier jugador sabe que, si rinden en Chankas, puede proyectarse a la selección o al extranjero”. Con 26 años, para cumplir los 27 en junio, el mediocampista también lo afirma. “Todo lo que estoy viviendo es gracias a Dios. Estoy feliz, me gusta hacer jugar al equipo y ser el conductor, pero también es importante aportar para sumar puntos”, confesó.

Este año, Los Chankas sumaron los extranjeros Abdiel Ayarza (5 goles), Jarlin Quintero (1 gol), Marlon Torres (2 goles), Juan Espina y Gonzalo Risso y, a nivel nacional, Janio Pósito, entre otros. En el equipo, apenas dos jugadores que no eran de los titulares entraron al 11, mantuvieron el 81% de la base y han sabido aprovechar la altitud para hacerse fuertes: suman 19 de 21 en altura y 4 de 6 en el llano. La institución se mantuvo invicta hasta la fecha 12 y sabe que esto “es partido a partido”, la frase más célebre en el fútbol cuando te encuentras en una racha”.

Walter Paolella lleva 31 encuentros con Los Chankas: 19 triundos, 4 empates y 8 derrotas. (Foto: ITEA)

Como recalcan: “la humidad que llevamos nos hace ser victoriosos y sigamos arriba en la tabla. La idea no cambió mucho con respecto al año pasado y eso ha facilitado el proceso. A los nuevos se les dejó claro cuál es la identidad, tanto de local como de visita, y eso hacen”.

El equipo sabe que llegará el momento de más derrotas, como fue el último en Tarma ante ADT, pero les restan cuatro partidos más en la altura (tres de local y otro en Cusco) para continuar con un sueño, que ilusiona a más de 150.000 habitantes. Andahuaylas ha vivido dos celebraciones de Universitario en los últimos años, ¿por qué ahora no toca la suya? Fijo, el próximo año es internacional.

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