Por Raúl Castillo

La última vez que un equipo de provincia sacó más siete triunfos al hilo fue en el Apertura del 2024: Marco Valencia había tomado el interinato en Melgar de Arequipa y llevó al ‘Dominó’ hasta nueve victorias consecutivas (incluidas dos del Clausura), que no fueron suficientes para llevarse el primer torneo año, pero sí encaminar a los arequipeños a una clasificación de la Libertadores. Hoy, Los Chankas llevan un gran registro, están igualados con Alianza Lima en puntaje en el campeonato y sueñan con darle una alegría a toda Andahuaylas. Pero, ¿cuál es una institución que apenas cumple su tercer año en Primera División? ¿Qué cambió de un año para el otro?

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