Roberto Chale sigue internado con un delicado estado de salud y, por tal motivo, su familia anunció el lanzamiento de una campaña pro fondos los gastos clínico de la leyenda del fútbol peruano.

En una conferencia de prensa, de presentación al público en general, acudió Héctor Chumpitaz, el recordado ‘Capitán de América’ y amigo personal de Chale, quien no pudo evitar quebrarse por los difíciles momentos que pasa Chale.

El lugar de esta conferencia de prensa fue el coliseo Chamochumbi de Magdalena y contó con la participación de figuras como personajes como José Fernández, Eusebio Acasuzo, José ‘Puma’ Carranza y Luis ‘Cuto’ Guadalupe.

La campaña ' Volveré por la puerta grande’ es liderada por Alexandra Chale, hija del jugador, quien agradeció la presencia de Chumpitaz.

“Chale no es grande, es grandazo. Él llegó a Universitario un mes antes que yo con ‘Lucho’ La Fuente y cuando llegué, me hizo padrino, no sé si para que lo haga jugar o porque era lo que quería. Eso nos sirvió de mucho, porque el equipo tuvo una mezcla de experiencia y juventud”, dijo Chumpitaz en diálogo con el periodista Juan Carlos Esteves.

“Es una honra que mi tío esté aquí apoyando a mi ‘papi’, porque es su amigo. Siempre ha estado pendiente de nosotros y de la salud de mi padre, nunca me ha dicho que no para nada. Eso ratifica el cariño que le tiene a mi padre”, dijo ‘Ale’, generando la emoción de Chumpitaz, quienno pudo evitar las lágrimas.

Es importante mencionar que se vendrán estatuillas con un precio de 250 soles y los interesado pueden comunicarse al número 973288491.