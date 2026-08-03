Universitario de Deportes sufrió un duro revés en su visita a Cusco al caer frente a Cienciano por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El resultado impidió que el conjunto crema alcanzara el liderato del campeonato y dejó varias interrogantes sobre el rendimiento del equipo.

Tras el encuentro, el entrenador Héctor Cúper no eludió responsabilidades y reconoció que la estrategia diseñada para afrontar el partido no dio los resultados esperados.

Uno de los temas más comentados fue la ausencia de Jairo Concha desde el inicio del encuentro. El técnico argentino explicó que la decisión respondió a una intención táctica para reforzar el mediocampo y afrontar las dificultades que representa jugar en la altura.

Universitario de Deportes sufrió un duro revés en su visita a Cusco al caer frente a Cienciano. Foto: Liga 1

“Un poco el tema que no jugó Concha, repito lo que dije anteriormente, era poder cubrir mejor la mitad de la cancha. Uno puede decir, bueno, eso es un aspecto defensivo bueno, pero también tenemos que considerar todo en el fútbol, no solamente la parte defensiva. Debo decir que tal vez no me dio resultado esa estrategia”, dijo Cúper.

El entrenador reconoció que el planteamiento no cumplió el objetivo esperado y asumió la responsabilidad por la decisión.

El ingreso de Lapadula y los cambios que buscaban reaccionar

Cúper también se refirió a las variantes realizadas durante el compromiso, entre ellas el ingreso de Gianluca Lapadula, quien continúa recuperando su mejor condición física.

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“Con los cambios necesitamos, lo que hice es que estuviéramos mal la pelota en el segundo tiempo. El ingreso de Lapadula también era importante porque es un jugador que puede hacer cosas y ya lo está demostrando, más allá de que estamos buscando el mejor nivel físico de él”, acotó.

Pese a ello, admitió que las modificaciones no cambiaron el rumbo del compromiso: “Y creo que, con el resultado ya puesto no ha dado el resultado que queríamos. Pero, repito, hemos tenido situaciones. No se ha podido, bueno, hay que seguir trabajando y mejorar”.

El estratega también señaló que las condiciones de la altura influyeron en el desarrollo del encuentro y justificaron parte de la planificación del equipo. “El tema de ser ofensivo, sí, no hay ninguna duda que hay que ser ofensivo, pero tenemos que considerar que tenemos un problema, que la altura es un problema muchas veces”, añadió.

El técnico de Universitario destacó el instinto goleador de Lapadula y reveló que todavía se encuentra en proceso de recuperación física. (Foto: GEC)

Asimismo, recordó que Universitario ya había mostrado inconvenientes para controlar el mediocampo en partidos anteriores: “Nosotros habíamos tenido dificultades en los dos partidos anteriores con el ocupar la mitad de la cancha. Yo pensé que eso nos iba a dar una cierta seguridad”.

A pesar del resultado, el entrenador consideró que el desempeño del equipo no fue completamente negativo y destacó que se generaron oportunidades de gol. “Tampoco ha sido tan malo, yo considero que no ha sido tan malo. Lo que nos faltó fue, sobre todo en el primer tiempo, fue haber tenido un poquito más el balón”.

Según explicó, la escasa posesión obligó a un gran desgaste físico durante gran parte del compromiso. “Porque si vamos en líneas generales hemos tenido situaciones de gol. Tal vez, bueno, no se han aprovechado, pero situaciones de gol hemos tenido”.

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El balón detenido volvió a castigar al cuadro crema

Cúper explicó que en el complemento buscó darle mayor manejo de balón al equipo con el ingreso de Concha, aunque considera que el principal problema estuvo en el desgaste físico sufrido durante los primeros minutos. “En el segundo tiempo hemos intentado también mejorar con el balón, por eso el ingreso de Concha. Pero yo creo que no creo que haya estado ahí el problema”.

El técnico lamentó especialmente que el gol de Cienciano llegara en una acción que habían trabajado previamente. “Y creo que merecíamos algún gol. No sé si haber empatado el partido, pero lo que me da un poco de bronca es que nos hicieron un gol, como sabíamos que nos podía pasar, que fueron con centros y en un córner, bueno, estuvimos tal vez un poquito desatentos”.

Finalmente, insistió en que el esfuerzo físico realizado en la altura terminó pasando factura a sus dirigidos: “Eso nos llevó también a un esfuerzo doble, que repito, no todo el mundo está acostumbrado a jugar en la altura. Y eso un poco de factura te pasa”.

“NO me dio resultado esa estrategia… nos costó recuperarnos, los primeros 20’ corrimos mucho y MAL. Nos hicieron gol como sabíamos que podía pasar”



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