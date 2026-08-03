Héctor Cúper habla con la prensa. Foto: Universitario
Héctor Cúper habla con la prensa. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Universitario de Deportes sufrió un duro revés en su visita a Cusco al caer frente a Cienciano por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El resultado impidió que el conjunto crema alcanzara el liderato del campeonato y dejó varias interrogantes sobre el rendimiento del equipo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.