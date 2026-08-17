El sufrido triunfo de Universitario de Deportes por 3-2 ante FC Cajamarca, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, significó mucho más que tres puntos para el equipo dirigido por Héctor Cúper. Con goles de César Inga, Gianluca Lapadula y Alex Valera, el conjunto crema consiguió una victoria en una plaza complicada y se reenganchó en la pelea por el segundo torneo de la temporada.

Además, el resultado permitió a la ‘U’ mantener su cercanía con los primeros lugares y llegar con confianza al siguiente tramo del campeonato. Para Cúper, uno de los aspectos más importantes fue haber conseguido un resultado que Universitario no lograba desde hace varios años en ese escenario.

“Yo creo que el balance es positivo. Primero, porque se ganó y creo que Universitario hacía unos años que no ganaba en este campo”, afirmó el entrenador en conferencia de prensa.

Universitario registra tres triunfos, un empate y una derrota en el Torneo Clausura 2026. (Foto: Universitario)

Cúper destaca el esfuerzo y la adaptación del equipo

El técnico argentino resaltó la capacidad de sus jugadores para responder a las exigencias de un partido que tuvo diferentes momentos y que obligó a realizar modificaciones durante el desarrollo. “Creo que el equipo hizo un gran esfuerzo. Hemos tenido que hacer cambios porque ya veíamos algunos jugadores que habían sentido el esfuerzo que hicieron”, comentó.

Para Cúper, las variantes fueron necesarias para sostener el resultado y responder a las circunstancias que presentó el encuentro en Cajamarca.

Uno de los puntos que dejó el triunfo fue la continuidad del sistema 3-5-2, esquema que el entrenador ya había utilizado en el partido anterior. Cúper explicó que, por ahora, no tiene previsto modificar la estructura que viene utilizando con Universitario.

“Hemos hecho un cambio el partido anterior y dije que el equipo había mostrado cosas diferentes y por el momento no vamos a tocar nada. Siempre puede haber un cambio a último momento o hacer algún pequeño retoque, pero en principio el balance que hago en los últimos dos partidos, yo creo que este sistema estamos mejor que cuando estábamos jugando con línea de cuatro”, contó.

Cúper quedó sorprendido con el ingreso de Piero Quispe

El regreso de Piero Quispe fue otra de las noticias positivas para Universitario. El mediocampista ingresó en el segundo tiempo y recibió los elogios de su entrenador por la manera en que interpretó las indicaciones. “Quispe entró muy bien. La verdad que todo lo que le hemos pedido lo ha hecho. Los minutos que jugó le ha dado bastante claridad al equipo, porque con la pelota juega muy bien”, detalló Cúper.

El técnico explicó que la principal indicación para el volante fue mantener una posición definida cuando el equipo no tenía la pelota. “Simplemente, era tratar de ubicarlo, que mantuviera una posición cuando no teníamos la pelota. La verdad que lo hizo bien y estoy muy conforme”, afirmó.

Gianluca Lapadula lleva tres goles y una asistencia con Universitario en el Torneo Clausura. (Foto: ITEA Sport / Liga 1 Te Apuesto)

César Inga gana terreno en la competencia interna

César Inga también fue protagonista en Cajamarca al marcar el primer gol de Universitario. Su actuación fue reconocida por Cúper, quien explicó qué espera del futbolista cuando se incorpora al ataque. “Creo que ha hecho un buen partido, ha hecho un gol y eso es mérito absolutamente de él, porque lo que le pedimos normalmente es que llegue por el segundo palo”, explicó.

El técnico también habló de la competencia que existe en esa posición, especialmente tras la llegada del panameño Jorge Gutiérrez. “Después, siempre hay una competencia interna que en su momento jugará el que está mejor, pero hoy podemos decir que Inga la verdad que está teniendo un rendimiento bueno”, sostuvo.

🗣️ Declaraciones de Héctor Cúper



"En el fútbol nadie tiene nada controlado, el balance es positivo, por el momento no vamos a tocar nada, este sistema está mejor, Quispe entró muy bien"



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T#ALL1MITE pic.twitter.com/rT4fdOYLEt — L1MAX (@L1MAX_) August 17, 2026

Lapadula y Valera convencen a Cúper

La dupla conformada por Gianluca Lapadula y Alex Valera fue determinante en la victoria ante FC Cajamarca. Ambos delanteros aportaron al marcador y recibieron una valoración positiva del entrenador. “Creo que Lapadula ya tiene un rendimiento físico bastante óptimo, que vamos de a poquito. Yo creo que se entienden muy bien”, comentó Cúper.

El estratega también destacó la evolución de Lapadula en la comprensión de las funciones que debe cumplir dentro de su sistema. “Ha entendido lo que necesita el equipo al momento de atacar y de defender, porque también tiene sus responsabilidades cuando el equipo tiene que recuperar la pelota. Por lo menos hasta ahora, yo estoy muy conforme”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO