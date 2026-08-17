Universitario ganó en una plaza complicada y Cúper revela las claves de su remontada. Foto: @L1MAX_
Universitario ganó en una plaza complicada y Cúper revela las claves de su remontada. Foto: @L1MAX_
Por Redacción EC

El sufrido triunfo de Universitario de Deportes por 3-2 ante FC Cajamarca, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, significó mucho más que tres puntos para el equipo dirigido por Héctor Cúper. Con goles de César Inga, Gianluca Lapadula y Alex Valera, el conjunto crema consiguió una victoria en una plaza complicada y se reenganchó en la pelea por el segundo torneo de la temporada.

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