Por Redacción EC

Héctor Cúper tuvo su debut oficial al mando de Universitario de Deportes en el empate 0-0 ante Nacional por la Copa Libertadores 2026, y tras el encuentro destacó el enfoque que intentó implementar en sus primeros días de trabajo. El técnico argentino remarcó que priorizó el orden defensivo como base para competir en un escenario exigente como el Gran Parque Central.

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