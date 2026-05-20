Héctor Cúper tuvo su debut oficial al mando de Universitario de Deportes en el empate 0-0 ante Nacional por la Copa Libertadores 2026, y tras el encuentro destacó el enfoque que intentó implementar en sus primeros días de trabajo. El técnico argentino remarcó que priorizó el orden defensivo como base para competir en un escenario exigente como el Gran Parque Central.

“Bueno, en realidad lo primero que hice hincapié fue mucho en el tema defensivo, porque Universitario tiene que ir a ganar, y para ganar uno tiene que ser ordenado defensivamente, para estar preparado mínimamente”, señaló el entrenador para Depor, dejando en claro que su idea es construir desde la solidez en el fondo.

Cúper también reconoció el poco tiempo de trabajo que ha tenido con el plantel, lo que condiciona la implementación de su propuesta. “Siempre repito, como decimos los entrenadores, muy poquito tiempo hemos tenido e hice mucho hincapié en eso. Si uno tiene una cierta seguridad defensiva, todo aquello que pueda pasar hacia adelante y todo error que podamos cometer, si defensivamente estamos ordenados, lo podemos contrarrestar”, explicó.

Finalmente, el estratega valoró la actitud del grupo en un momento complicado para el club. “La gran disposición que tuvieron los jugadores para poder cambiar estos pequeños momentos que está pasando Universitario, que no son los mejores, debemos reconocerlo”, concluyó, mostrando confianza en revertir la situación en los próximos partidos.