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Héctor Cúper confirmó que Universitario acelerará incorporaciones para el Clausura. Foto: Captura de video/X/@JaxLatinMedia
Héctor Cúper confirmó que Universitario acelerará incorporaciones para el Clausura. Foto: Captura de video/X/@JaxLatinMedia
Por Redacción EC

Tras el empate frente a Deportes Tolima y la eliminación internacional de Universitario de Deportes, el entrenador Héctor Cúper se pronunció sobre el complicado presente del equipo y adelantó que el club ya trabaja en posibles incorporaciones.

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