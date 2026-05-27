Tras el empate frente a Deportes Tolima y la eliminación internacional de Universitario de Deportes, el entrenador Héctor Cúper se pronunció sobre el complicado presente del equipo y adelantó que el club ya trabaja en posibles incorporaciones.

En conferencia de prensa, el estratega argentino admitió que tanto el plantel como los hinchas esperaban un desenlace distinto en el torneo continental. “Primero, hay una profunda decepción, porque teníamos todas las expectativas. La gente se fue un poco decepcionada”, declaró el técnico crema luego del partido.

Universitario acelerará la llegada de refuerzos

Pensando en el Torneo Clausura y en mejorar el nivel del equipo, Cúper confirmó que la directiva ya comenzó a evaluar posibles incorporaciones para reforzar el plantel.

“Con respecto a posibles incorporaciones, hemos tenido una charla. En estos días iremos viendo, acelerando todo lo que podemos hacer o todas aquellas posibilidades que tenga Universitario para incorporar jugadores”, explicó.

Héctor Cúper. (Foto: Getty Images)

“Todavía no ha habido una comunicación profunda, sino que ha habido un primer repaso. En los próximos días vamos a centrarnos en ver dónde podemos mejorar con alguna incorporación”, agregó.

Cúper asumió responsabilidad

El técnico argentino también dejó en claro que asume su cuota de responsabilidad pese al poco tiempo que lleva al mando del conjunto crema.

“Hay una profunda DECEPCIÓN. En los próximos días vamos a centrarnos a ver dónde podemos mejorar con alguna incorporación”



Héctor Cúper, DT de Universitario



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“Por supuesto que tengo responsabilidad. Más allá del poco tiempo que he tenido, soy responsable porque soy hoy el entrenador. No puedo quitarme y no quiero que me quiten esa responsabilidad”, manifestó.

Tras quedarse fuera de las competencias internacionales, el principal objetivo de Universitario de Deportes será reponerse en el campeonato peruano y pelear por el Torneo Clausura para mantenerse en la lucha por el título nacional y conseguir el tetracampeonato.

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