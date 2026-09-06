Por Redacción EC

Héctor Cúper dejó una importante declaración de cara al clásico entre Universitario y Alianza Lima. Luego del empate 2-2 ante Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura, el entrenador argentino aseguró que todos sus futbolistas tienen posibilidades de ganarse un lugar en el once titular.

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