Héctor Cúper dejó una importante declaración de cara al clásico entre Universitario y Alianza Lima. Luego del empate 2-2 ante Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura, el entrenador argentino aseguró que todos sus futbolistas tienen posibilidades de ganarse un lugar en el once titular.

“Todo el mundo tiene oportunidad de ser titular. Si hoy me dicen que para el clásico tiene que ser titular Murrugarra y Quispe, yo le digo que sí”, señaló Cúper en conferencia de prensa.

Quispe y Murrugarra cambiaron el partido

Piero Quispe y Jorge Murrugarra ingresaron en el segundo tiempo frente a Comerciantes Unidos, en reemplazo de Adrián Quiroz y Juan Manuel Requena. Con ambos en cancha, Universitario logró mejorar su funcionamiento y encontró el empate.

La actuación de ambos podría abrirles la puerta para arrancar desde el inicio ante Alianza Lima, especialmente después de que Cúper dejara claro que evalúa permanentemente el rendimiento de sus jugadores.

Universitario ya piensa en Alianza Lima

El conjunto crema empató 2-2 ante Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental y dejó escapar dos puntos en su lucha por mantenerse en la parte alta del Clausura.

Ahora, toda la atención está puesta en el clásico ante Alianza Lima, donde Cúper podría realizar modificaciones en su formación titular. La respuesta del técnico deja abierta la posibilidad de que Quispe y Murrugarra sean parte del once inicial.