El primer duelo de Héctor Cúper en la Liga 1 al mando de Universitario de Deportes será ante Moquegua CD en el Estadio 25 de Noviembre, previo al pitazo inicial concedió una breve entrevista a L1MAX.

El entrenador argentino compartió sus impresiones de sus primeros días al mando de Universitario de Deportes, en donde destacó la grandeza del club.

“Han sido días muy intensos, sobre todo porque uno quiere adaptarse rápidamente a lo que es Universitario. Me han sorprendido para bien; uno se lo imagina, pero cuando está ahí es un grande”, mencionó.

“Las instalaciones, la amabilidad de la gente,a donde vayas te encuentras gente que te grita “¡La U!”. Yo he estado en lugares importantes, pero esto me ha impactado", agregó.

Asimismo, Cúper mencionó que la primera idea de lo que quiere como equipo ya está implantada a pesar de los pocos días que lleva en el banquillo.

“Ya la primera idea, estoy conforme con esa predisposición. Espero que esos pequeños detalles que hacen la diferencia sean aceptados”, finalizó.