La posibilidad parecía impensada hace algún tiempo. Barcos no solo fue campeón con la camiseta blanquiazul. También se transformó en un símbolo de una época. Llegó en 2021 para liderar un equipo golpeado y terminó convirtiéndose en el máximo goleador extranjero de la historia de Alianza con 77 anotaciones, dos títulos nacionales y una identificación pocas veces vista entre un futbolista foráneo y la institución íntima.

Sin embargo, el fútbol suele avanzar más rápido que los afectos. A inicios de este año, el área deportiva de Alianza decidió no contar con él para el proyecto 2026. La salida fue respetuosa, pero definitiva. Barcos entendió el mensaje y encontró en Cajamarca FC una oportunidad distinta: asumir un doble rol como director deportivo y delantero de un club recién ascendido a la máxima categoría.

Hernán Barcos anotó nueve goles y dio dos asistencias con Cajamarca FC en el Torneo Apertura.

Lejos de transitar los últimos capítulos de su carrera como una despedida silenciosa, el argentino respondió en la cancha. En 16 fechas del Torneo Apertura registró nueve goles y dos asistencias. Participó directamente en once de los 22 tantos que convirtió Cajamarca FC durante la primera mitad del campeonato. En otras palabras, la mitad de la producción ofensiva del equipo pasó por sus pies.

Por eso no sorprendió que varios clubes comenzaran a observarlo cuando anunció su salida de la institución cajamarquina por discrepancias con la dirigencia. Lo que sí llamó la atención fue el nombre de de uno de los interesados. Sporting Cristal, necesitado de gol y urgido por cambiar el rumbo de una campaña irregular, se encontró en Barcos una alternativa tan inesperada como lógica.

Fuentes de este Diario conocieron que desde hace varias semanas la dirección deportiva celeste buscaba un delantero extranjero para potenciar el ataque de cara al Clausura. Había perfiles en evaluación y opciones. Pero cuando apareció la posibilidad de incorporar al ‘Pirata’, a quien ofrecieron a la dirigencia rimense, la búsqueda tomó una dirección clara.

Los números ayudan a explicar el entusiasmo del hincha por tener a un goleador como Barcos. Los cinco delanteros que integran actualmente el plantel rimense suman apenas 12 goles en la temporada: seis de Vizeu, cuatro de Íberico y dos de Ávila. Hernán, por sí solo, acumula nueve.

Parte médico: Santiago González, Juan Cruz González y Felipe Vizeu. pic.twitter.com/7ZNTFD5Bsp — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) May 26, 2026

La eventual llegada también tendría un impacto simbólico difícil de ignorar. Porque el argentino forma parte de algunos de los recuerdos más dolorosos de Sporting Cristal en los últimos años. Fue, por ejemplo, el autor del único gol de la final nacional de 2021 que le dio el título a Alianza Lima. Aquella noche quedó grabada en la memoria íntima como una de las imágenes más representativas de la era Barcos.

Ahora el destino podría colocar al delantero en el lado opuesto de la historia. Ya no vestido de blanquiazul, sino de celeste. Ya no defendiendo los intereses del rival, sino intentando rescatar a un equipo que marcha en la undécima posición del campeonato con 19 puntos y que necesita una reacción inmediata para volver a pelear por objetivos importantes.

Si el acuerdo se concreta, Cristal no solo incorporará goles. También sumará liderazgo, experiencia y una figura capaz de alterar el mapa emocional de la Liga 1. Porque hay fichajes que fortalecen planteles y otros que modifican narrativas. El de Hernán Barcos pertenece claramente a la segunda categoría. Y por eso, antes incluso de hacerse oficial, ya es el movimiento que tiene hablando a todo el fútbol peruano.

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